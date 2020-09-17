Навести мосты

«Отсутствие мостов — псковская особенность. Враги всегда были рядом и делать мост — это значило пускать врага», - делает небольшой экскурс в историю главный археолог Москвы Леонид Кондрашев. Специалист по охране культурного наследия специально приехал в Псков, чтобы принять участие в региональном совете по вопросам охраны объектов культурного наследия, главной темой которого стало обсуждение возможного появления в историческом центре города моста через реку Пскову. О том, к какому выводу пришло экспертное сообщество и в целом о работе по охране объектов культурного наследия Леонид Кондрашев рассказал в интервью «Псковской правде».

«Никто не хочет около кремля сооружать какой-то тауэрский мост»

- Все мы понимаем значение Пскова как города, который сыграл важную роль в нашей истории. В общественном сознании Псков — это город-памятник, хотя нет такого официального наименования. Я и многие мои коллеги на международном уровне, на уровне ЮНЕСКО, считают, что культурное наследие является важным ресурсом в устойчивом развитии города. Важно не просто сохранить его - мы должны просчитывать, как это наследие будет включено в ткань живого города, чтобы жителям было удобно, чтобы были рабочие места, чтобы эти памятники не были умерщвленными. Но с другой стороны существуют очень жесткие ограничения (правовые нормы, нормы реставрации), которые направлены на поддержание вида памятника, окружающего ландшафта. И здесь главное правило - «Не навреди!».

Поэтому перед заседанием совета прошлись и по башням Кремля, и вдоль рек. На мой взгляд, хотя не все коллеги мою точку зрения поддержали, сейчас получается, что для туриста, для человека не знакомого с Псковом, отсутствие переправы через реку является серьезным неудобством. У туриста нет ощущения целостного исторического города. Получается рваное восприятие отдельных объектов, но не города целиком. Конечно, напрашивается идея какой-то переправы. И очень хорошо, что эксперты разных направлений могли высказаться, обозначить плюсы-минусы. Это была вводная встреча, чтобы понять и определить подходы. Решение не принималось.

- Какие проекты были представлены и как вы их оцениваете?

- Проекты были трех категорий идей. Очень хорошо, что студенты МАРХИ — московского архитектурного института - тоже создали проекты. Идеи очень необычные, интересные. Но, конечно, их необычные формы хороши там, где нет культурного наследия.

Были варианты переправ не очень заметных, классических мостов. Такой вариант тоже может быть. И тот вариант, который мне нравится - наплавные мосты. Это фортификационная особенность Пскова: на понтонах делалась переправа, чтобы в случае чего в мгновение ока эти лодки могли быть отведены в стороны. Такой вариант не является капитальным сооружением. Никто не хочет около кремля сооружать какой-то тауэрский мост, которого там никогда не было.

- Нужен компромиссный вариант?

- Если мы работаем в этой сфере, для нас культурное наследие - очень важная составляющая. Но профессионал должен рассматривать многие варианты. Совет был хорош тем, что не было позиции «Баба Яга против. И все!». Есть вещи, над которыми надо размышлять, и совет — это инструмент. Например, надо выбрать место, ведь переправа может быть способом создания очередной видовой точки. Но ни в коем случае нельзя отвергать или соглашаться, не проработав все варианты.

- А рассматривался вопрос восстановления нижних решеток?

- Рассматривался. Но тут для меня больше вопросов, чем ответов. Первой моей реакцией было полное отторжение, потому что всегда новодел нежелателен в теле подлинника. Начиная со времен Возрождения, когда люди стали обращать внимание на памятники, подлинность была одним из критериев того, что мы сейчас называем культурным наследием. При всех раскладах мы за сохранение именно подлинного. Второе: так или иначе этот вид на Кром, - хотя с точки зрения человека, который изучал и знает особенности средневековой фортификации, он выглядит достаточно нелепо, - это визуальная визитная карточка Пскова.

С другой стороны, мы много обошли псковских достопримечательной, и когда мне коллеги показывали виды Пскова со стороны Великой, я задумался. В XVI веке, когда осаждали Псков, один из участников битвы сказал: «Какой огромный город, как Париж! Нам будет очень тяжело его взять». Поскольку основные враги приходили из-за Великой, то единая стена фортификаций с земляными конструкциями, в которой ядра вязли, - это была единая линия. И с решетками сразу понятна логика исторического города: что это город крепость, город воинской славы , что эти стены не какой-то декоративный элемент, а особенность этого северного стража Руси. И если бы люди обозревали город со стороны Великой — там тоже можно сделать видовые точки — это, конечно бы, повысило туристический потенциал Пскова.

Обсуждение этого вопроса только начинается. Кстати, у коллег появилась интересная идея — в следующем году сделать световую реконструкцию решеток, посмотреть как это будет смотреться, еще раз обсудить и изучить общественное мнение. Такие временные реконструкции имеют место быть в международной практике. Один минус — вы не можете эту световую инсталляцию видеть всегда.