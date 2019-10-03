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Общество

Учительское счастье

Самый дружный 11 «А» островской школы подарил своей любимой классной победу в фотоконкурсе

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Ольга Нефёдова
3 октября 2019 года, 09:13
Фото: Андрей Степанов
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Экзамены позади. Выпускники седьмой островской школы, теперь уже студенты, разъехались по разным городам. И только их классный руководитель Людмила Ивонина спешит в родной класс. Она помнит их всех, каждый стал родным и близким. Они тоже скучают, пишут, реже звонят и приходят. К Дню учителя они подарили ей свое признание в любви — победу в фотоконкурсе «Самый дружный класс — 2019».

Учительское счастье

ЗАДРУЖИЛИСЬ

— Как учитель русского языка и литературы, я очень внимательно отношусь к словам, — рассказывает учитель русского языка и литературы Людмила Ивонина.— Когда начался конкурс, я немного растерялась: а настолько ли мы дружны, чтобы заявиться на участие в нем? Многие думают, что если дружный, то всегда и везде вместе, с утра до вечера рядом, самые сокровенные секреты на всех. Но ведь дружный — это, в первую очередь, основанный на взаимном уважении, взаимопонимании, объединенный общими интересами и увлечениями и, конечно, готовый понять, принять и прийти на помощь.

Учителем Людмила Михайловна работает 30 лет. Говорит, что в семье педагогов не было, а ей всегда хотелось. Родом из Палкино, в Острове она оказалась вслед за мужем-военнослужащим. Пару лет работала в Островской гимназии, а потом перешла в седьмую школу. 11 «А» — это ее третий выпуск.

— Помню, когда в 2012 году выпустила своих одиннадцатиклассников, очень переживала, никак не могла привыкнуть, что они не ученики, а выпускники, студенты, курсанты, — признается она. — А у меня новый класс, пятиклашки, совсем незнакомые малыши, с которыми нужно все начинать сначала.

Их было 28, потом количество менялось. В Острове много военных семей: кто-то уезжает, кто-то, наоборот, приезжал.

— Все, кто учился в нашем классе, всегда чувствовали себя комфортно, было ощущение, что они с нами с самого начала, — говорит учитель. — Ни один человек не удалился из нашей беседы в соцсетях, ребята пишут, приходят в школу.

Класс окончили 30 выпускников, у четверых золотые медали. Многие поступили на бюджетные места в вузы Пскова, Санкт-Петербурга, Москвы, Смоленска, Саратова.

— Ребята показали высокие результаты на ЕГЭ по русскому языку и математике, впервые, кстати, за последние 10 лет. Хорошо сдали физику, информатику, историю и обществознание, — рассказывает Людмила Ивонина.

КСТАТИ

Фотоконкурс «Псковской правды» «Самый дружный класс — 2019» стартовал в июне на сайте «Псковской правды». Голосование проходило в два этапа. В финал вышли выпускники трех школ: Печорской гимназии, Новоржевской школы и островской школы № 7. Победителями стали ребята из Острова. За их класс проголосовало 180 человек. 

ДОВЕЛИ ДО СЛЁЗ

За семь лет вместе было много интересных поездок и встреч. Это и экскурсии в питерские музеи, и посещение цирка, театра юных зрителей, и «Балтийского дома», походы на Гороховое озеро, поездки в Пушкинские Горы.

— На базе нашего класса работал пушкинский клуб «Арион», — рассказывает Людмила Ивонина. — Мы стали участвовать в литературном фестивале «Мой Пушкин». В 10 и 11 классах ребята занимали второе место в номинации «Танцевальная», великолепно станцевав вальс и полечку. На репетиции ходили чуть ли не каждый день, девушки специально сшили бальные платья, а юноши — фраки. Оказалось, что им нравится танцевать.

Но не только танцами и достижениями удивлял 11 «А» своего классного руководителя.

— В свой день рождения прихожу в школу, подхожу к нашему кабинету, вижу: дверь открыта, но свет в кабинете не горит. Может, сама забыла дверь закрыть? — вспоминает она. — Захожу в кабинет, и вдруг: включается свет, передо мной все мои дети с поздравлениями и пожеланиями, а в качестве подарка мой портрет. Я чуть не расплакалась.

Первое сентября позади, и у Людмилы Михайловны снова новый класс, незнакомые пятиклассники, с которыми все нужно начинать сначала.

— А я снова скучаю, но уже по вам, мой 11 «А». Пишите, звоните, заходите. 

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