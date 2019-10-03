Учительское счастье

Экзамены позади. Выпускники седьмой островской школы, теперь уже студенты, разъехались по разным городам. И только их классный руководитель Людмила Ивонина спешит в родной класс. Она помнит их всех, каждый стал родным и близким. Они тоже скучают, пишут, реже звонят и приходят. К Дню учителя они подарили ей свое признание в любви — победу в фотоконкурсе «Самый дружный класс — 2019» .

ЗАДРУЖИЛИСЬ

— Как учитель русского языка и литературы, я очень внимательно отношусь к словам, — рассказывает учитель русского языка и литературы Людмила Ивонина.— Когда начался конкурс, я немного растерялась: а настолько ли мы дружны, чтобы заявиться на участие в нем? Многие думают, что если дружный, то всегда и везде вместе, с утра до вечера рядом, самые сокровенные секреты на всех. Но ведь дружный — это, в первую очередь, основанный на взаимном уважении, взаимопонимании, объединенный общими интересами и увлечениями и, конечно, готовый понять, принять и прийти на помощь.

Учителем Людмила Михайловна работает 30 лет. Говорит, что в семье педагогов не было, а ей всегда хотелось. Родом из Палкино, в Острове она оказалась вслед за мужем-военнослужащим. Пару лет работала в Островской гимназии, а потом перешла в седьмую школу. 11 «А» — это ее третий выпуск.

— Помню, когда в 2012 году выпустила своих одиннадцатиклассников, очень переживала, никак не могла привыкнуть, что они не ученики, а выпускники, студенты, курсанты, — признается она. — А у меня новый класс, пятиклашки, совсем незнакомые малыши, с которыми нужно все начинать сначала.

Их было 28, потом количество менялось. В Острове много военных семей: кто-то уезжает, кто-то, наоборот, приезжал.

— Все, кто учился в нашем классе, всегда чувствовали себя комфортно, было ощущение, что они с нами с самого начала, — говорит учитель. — Ни один человек не удалился из нашей беседы в соцсетях, ребята пишут, приходят в школу.

Класс окончили 30 выпускников, у четверых золотые медали. Многие поступили на бюджетные места в вузы Пскова, Санкт-Петербурга, Москвы, Смоленска, Саратова.

— Ребята показали высокие результаты на ЕГЭ по русскому языку и математике, впервые, кстати, за последние 10 лет. Хорошо сдали физику, информатику, историю и обществознание, — рассказывает Людмила Ивонина.