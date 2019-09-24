Неча шастать

Акцию «Поминки по пешеходному переходу» провели на Октябрьском проспекте трое псковичей. ГИБДД и городские власти объясняют, почему убрали этот переход и ликвидируют в ближайшее время еще три, а общественники предлагают за поведение водителей не наказывать пешеходов, а ограничивать скорость автомобилей.
Три жителя Пскова Александр Елисеев, Егор Нелипа и Максим Пушкин 19 сентября организовали у Летнего сада акцию в память о ликвидированном городскими властями пешеходном переходе. Ранее зебра вела от «Фотографии № 6» к дому № 32 на Октябрьском проспекте.
Организаторы акции и другие активисты повесили на забор, преградивший пешеходам путь к ликвидированному переходу, плакат с траурной лентой и подписью: «Здесь был удобный пешеходный переход. Помним, любим, скорбим». Также рядом закрепили две гвоздики и поставили пластиковый стаканчик с жидкостью, накрытый куском хлеба.
У этого перехода поставили металлический забор, а на нем повесили надпись «Пешеходный переход ликвидирован». В ответ на это мы провели свою акцию. Наша задача — привлечь внимание и показать, что ликвидация переходов — это плохо, и такого не должно быть в городе. Это не решает вопрос безопасности пешеходов.
Александр ЕлисеевВо время установки плаката проходящие мимо псковичи фотографировали происходящее и выражали свою поддержку. А при отсутствии плотного трафика многие все равно пользовались ликвидированным переходом.
— Люди не должны проходить лишние километры, — уверен Александр Елисеев. — Конечная наша цель — возвращение перехода.
Забор поставили прямо на свежую тактильную плитку.
Фото Александра Елисеева.
КСТАТИ
Решение о ликвидации зебры было принято на городской комиссии по безопасности дорожного движения 21 августа по инициативе ГИБДД. Ликвидация перехода связана с участившимися случаями наездов в этом месте на пешеходов — два случая за последний год.
До ближайшего пешеходного перехода 124 метра, то есть те, кому нужно на противоположную сторону проспекта, должны преодолеть дополнительно 248 метров.
Причиной было поведение водителей. Ликвидация перехода — не наказание пешеходов, а сохранение их жизни. Около пяти лет назад у нас в городе на дорогах ежегодно гибли 16 человек. Теперь этот показатель сократился до 3 человек, что тоже печально. Но эти 13 человек, которые живут, оправдывают ликвидацию перехода и установку рядом с ним ограждения. Это решение вынужденное, исходя из того, что на одной чаше весов жизнь человека, а на другой — несколько минут времени, чтобы дойти до соседнего перехода. Даже если сейчас здесь кто-то по привычке перебегает дорогу. Практика показывает: когда пешеходы переходят в отсутствие перехода, они хотя бы посмотрят наличие транспорта.
Евгений Зинкевич,Еще три нерегулируемых пешеходных перехода в ближайшее время исчезнут с дорог Пскова, а еще один превратится в регулируемый. Об этом в разговоре с «Псковской правдой» напомнил начальник ГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт.
начальник отдела по транспорту и связи УГХ Пскова
В частности, речь идет о переходах на Рижском проспекте (у магазина «Магеллан»), на улице Коммунальной (у Детской областной больницы) и на улице Западной (в районе школы № 25). Светофор с кнопкой появится на переходе от Детского парка к улице Пушкина.
Самые незащищенные участники дорожного движения — пешеходы. Мы для их защиты все это и делаем.
Владимир Папорт,Акцию с поминками он назвал «точкой зрения» и заявил, что не вправе ее комментировать.
начальник ГИБДД УМВД России по городу Пскову
— Мы с 2015 года неоднократно выходили с предложениями о ликвидации этого перехода в связи с наездами на пешеходов, в том числе на детей. Окончательное решение принято коллегиально с участием собственника дороги, депутатов, общественных организаций, — отметил начальник ГИБДД.
На сомнения в том, что у Летнего сада стало безопаснее — пешеходы все равно перебегают дорогу, только водители теперь притормаживать не обязаны — Владимир Папорт напомнил об административной ответственности за подобные действия. И отверг предложение поставить в этом месте одного из сотрудников для обеспечения безопасности: «Нас не так много, чтобы ставить инспектора у каждого перехода».
Ликвидация пешеходных переходов или установка на них светофоров не является спасением от ДТП, уверен активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков. Общественник рассказал «Псковской правде» о существовании более эффективных мер по борьбе с ДТП, они направлены на снижение скорости автомобилей, а не на установку барьеров для пешеходов. Это и установка «лежачих полицейских», и изменение криволинейности улицы, и сужение проезжей части.
Решение убирать переходы, где были аварии, — не выход. Почему тогда автоинспекция не выходит с инициативой закрыть движение на тех участках, где происходят крупные ДТП. Логика та же. Наше сообщество ранее тоже вносило предложения о ликвидации некоторых переходов, но тенденции меняются, меняются и потребности.
Николай Мельков,Также Николай Мельков напомнил о тратах, которые совсем недавно понес бюджет на оборудование только что ликвидированного перехода. В прошлом году улица пережила реконструкцию по проекту, которой прошел госэкспертизу и был согласован в ГИБДД. Было обустроено понижение тротуара, установлены новые знаки, уложена тактильная плитка. И вот — новые расходы, на этот раз на забор с двух сторон.
активист движения «Убитые дороги»
— Может, имело смысл убрать переход во время реконструкции? — недоумевает Николай Мельков. — Новый забор стоит по всем правилам, есть распоряжение правительства, обязующее устанавливать направляющее заграждение. Но данная мера не работает. Все нормативы использованы у почтамта, а людей там все равно сбивают. Может, проще изменить среду? Чтобы водители не могли сильно разгоняться.