Неча шастать

Акцию «Поминки по пешеходному переходу» провели на Октябрьском проспекте трое псковичей. ГИБДД и городские власти объясняют, почему убрали этот переход и ликвидируют в ближайшее время еще три, а общественники предлагают за поведение водителей не наказывать пешеходов, а ограничивать скорость автомобилей.

Три жителя Пскова Александр Елисеев, Егор Нелипа и Максим Пушкин 19 сентября организовали у Летнего сада акцию в память о ликвидированном городскими властями пешеходном переходе. Ранее зебра вела от «Фотографии № 6» к дому № 32 на Октябрьском проспекте.

Организаторы акции и другие активисты повесили на забор, преградивший пешеходам путь к ликвидированному переходу, плакат с траурной лентой и подписью: «Здесь был удобный пешеходный переход. Помним, любим, скорбим». Также рядом закрепили две гвоздики и поставили пластиковый стаканчик с жидкостью, накрытый куском хлеба.