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Общество

Карнавал лодочников

Острович Александр Пожигин в костюме пупса на фестивале сапсерферов пришел к финишу пятым из 1200 участников

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Наталья Баранова
1 августа 2019 года, 11:35
Фото: из личного архива Александра Пожигина
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Сапсерферы точно народ необычный. Мало придумать привлекающий внимание костюм. В этом костюме нужно встать на надувную доску, и не просто балансировать, помогая себе веслом, но и плыть на скорость, обгоняя соперников. Пенсионер из Псковской области с профессиональным спортивным образованием точно знает, как грести быстро, а одеваться креативно.

Удивительный фестиваль проходит не за тридевять земель, не где-нибудь в Америке или Новой Зеландии, а в нашем родном Петербурге. Правда, заморские гости тут тоже присутствуют. Вот в последнем фестивале, а проходит он четвертый год подряд, приняли участие спортсмены из десяти стран.

Острович Александр Пожигин точно не из тех людей, кто будет вести тихую жизнь среднестатистического пенсионера. Взять в руки весло надоумила жизнь на берегу реки. А до этого наш герой перепробовал себя не в одном виде спорта, даже сделал его своей профессией.

— Когда человек занимается спортом, у него всегда есть мечта, — говорит Александр Пожигин. – Быть быстрее, выше, сильнее, бить рекорды, задавать высокую планку. Я окончил Великолукский институт физкультуры с первым разрядом по лыжным гонкам, стал тренером по баскетболу, десять лет возил областную юношескую сборную на областные соревнования, в пятьдесят лет занялся большим теннисом.

Карнавал лодочников
Александр Пожигин не собирается останавливаться на достигнутом.
Фото из личного архива Александра Пожигина.

СКОБАРЯ ПРОМЕНЯЛ НА ПУПСА

В шестьдесят пять Александр Пожигин точно не собирается останавливаться. Катанием на надувной доске он увлекся в прошлом году. Нынешний фестиваль сапсерферов для Александра уже второй по счету. В прошлом году он нарядился в костюм скобаря, в этом – в костюм пупса.

— Детской тематики на фестивале было очень мало, — объясняет Александр. – Да и изготовить его несложно. Хорошо, широкие рукава не мешают грести.

Участники фестиваля самовыражаться не стесняются. Тут и ковбои, и индейцы, и пираты, и сказочные персонажи. Даже собачку в костюм феи нарядили. Но наш Александр Пожигин на их фоне не потерялся. На нос своей лодки Александр посадил игрушечного пупса и поставил магнитофон, из которого раздавались детские песни.

— От иностранцев на берегу не было отбоя, — рассказывает Александр. — Всем понравился мой костюм.

Карнавал лодочников
Пупса Александр придумал из-за нехватки на празднике детской тематики.
Фото из личного архива Александра Пожигина.

ПРОСТОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

Родные и друзья Александра в его увлечении поддерживают. В этом году с ним на фестиваль отправились трое друзей из Пскова, сын, дочь и зять тоже решили поучаствовать в фестивале.

Участники проходили дистанцию в девять километров, тратили на это от одного до двух часов, ради них в городе перекрыли каналы.

— Потом мы все собрались вместе у Итальянского моста на канале Грибоедова. В одном из красивейших мест Петербурга! – продолжает Александр. – Сапсерфинг – это очень простой вид спорта. Немного силы духа, физической выносливости и ты в шестьдесят пять лет испытываешь ни с чем не сравнимое удовольствие! 

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