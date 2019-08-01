Карнавал лодочников

Сапсерферы точно народ необычный. Мало придумать привлекающий внимание костюм. В этом костюме нужно встать на надувную доску, и не просто балансировать, помогая себе веслом, но и плыть на скорость, обгоняя соперников. Пенсионер из Псковской области с профессиональным спортивным образованием точно знает, как грести быстро, а одеваться креативно.

Удивительный фестиваль проходит не за тридевять земель, не где-нибудь в Америке или Новой Зеландии, а в нашем родном Петербурге. Правда, заморские гости тут тоже присутствуют. Вот в последнем фестивале, а проходит он четвертый год подряд, приняли участие спортсмены из десяти стран.

Острович Александр Пожигин точно не из тех людей, кто будет вести тихую жизнь среднестатистического пенсионера. Взять в руки весло надоумила жизнь на берегу реки. А до этого наш герой перепробовал себя не в одном виде спорта, даже сделал его своей профессией.

— Когда человек занимается спортом, у него всегда есть мечта, — говорит Александр Пожигин. – Быть быстрее, выше, сильнее, бить рекорды, задавать высокую планку. Я окончил Великолукский институт физкультуры с первым разрядом по лыжным гонкам, стал тренером по баскетболу, десять лет возил областную юношескую сборную на областные соревнования, в пятьдесят лет занялся большим теннисом.