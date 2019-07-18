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Общество

Не из пугливых

Кто может стать сестрой милосердия в Пскове и как этому могут помешать замужество, маникюр и религия

Текст:
Мария Соколова
18 июля 2019 года, 10:37
Фото: Андрей Степанов
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С 1 июля в Пскове появилось Свято-Елисаветинское сестричество милосердия. Имя ему дала замученная большевиками царская невестка. Планы у его руководителя, отца Олега (Иванова), настоятеля Старо-Вознесенского храма, грандиозные. Каждую желающую присоединиться ждет год испытаний и специальная форма. Окрестные здания в храме мечтают приспособить под богадельню. Мы встретились с батюшкой 5 июля и узнали, чем занимаются первые сестры.

— Мы находимся на территории бывшего Старо-Вознесенского монастыря, — начал рассказывать наш собеседник. — В 1420 году первое упоминание монастыря связано с Чирской иконой Божией Матери, которая избавила от чумы и моровой язвы Псков. Икону принесли в этот монастырь. Сейчас она находится в Троицком соборе.

Сестричество носит название в честь преподобномученицы Елисаветы Феодоровны, супруги брата Александра III, которая создала в Москве Марфо-Мариинскую обитель и всю свою жизнь отдала служению и помощи людям. Приезжала она и в Псков.

— Владыка благословил наш приход нести дежурство и помогать находящемуся по соседству хоспису, — продолжил отец Олег рассказывать о причинах появления сестричества именно при этом храме. — У нас есть еще молодежная дружба — в Троицком соборе развилось такое православное молодежное движение, которым я как раз и занимался. И у нас был опыт волонтерского присутствия в хосписе. Когда владыка сказал нести нам послушание, родилась идея сделать что-то глобальное, серьезное. Хочу сразу заметить, что у сестер милосердия определенные рамки работы: они занимают нишу между медсестрами и священнослужителем.

Пока сестры несут послушание только в хосписе — два часа в день во время обеда помогают кормить больных.

— В хосписе почти все люди лежачие, практически все готовятся к смерти, — отец Олег не раз там бывал и знает, о чем говорит. — И кормить их надо как детей, с ложки. В рамках этой помощи мы будем смотреть и за состоянием самих больных, в том числе — за душевным состоянием. Ведь наша главная задача — подготовка больных к смерти, быть рядом в этот момент. Чтобы человек не боялся перехода. Конечно же, если больной сам разрешит и сам попросит, чтобы мы пришли в нужный момент.

После налаживания работы в хосписе сестричество хочет предложить свою помощь онкоцентру и начать общение с воспитанниками детских домов.

КСТАТИ

Желающие присоединиться к сестричеству могут приходить в храм на ул. Советской, 64Б (рядом с планетарием) каждый понедельник в 19:30. 

ОБЕД В ХОСПИСЕ

Пока мы разговаривали, вернулись первые послушницы из хосписа — матушка Ольга и прихожанка Тамара. Сегодня они были там в первый раз. И поделились с нами впечатлениями:

Я покормила одного, слепого и безрукого Володю. Спрашивал, когда еще придем, — будет ждать. Мы еще сами не очень ловкие. Радует, когда больные и сами стараются нас поддержать, что-то подсказать.


Не из пугливыхТамара,
сестра милосердия

А я двух женщин успела покормить.


Не из пугливыхОльга,
сестра милосердия

— Было страшно? — спрашивает батюшка.

— Первую было страшно кормить, — честно призналась матушка. — Потому что она лежит, вдруг поперхнется — пища-то жидкая. А вторую женщину кормить уже приноровилась. После обеда пациентке надо было поменять памперс, мы помогали. А вообще, как нам рассказали сотрудники хосписа, больных переодевают около четырех ночи и четырех часов дня. И что эта процедура не для слабонервных. Были и у других раньше попытки помочь, так помощникам пришлось самим первую помощь оказывать — сознание потеряли! Далеко не все это могут.

Ольга и Тамара — еще не сестры, а лишь кандидаты в сестричество. Они пройдут годовую подготовку: участие в собраниях, послушание, лекции. Сестрам обещают строгую дисциплину и послушание на выбор: кто-то будет заниматься только хосписом и кормлением, а кто-то пойдет в онкоцентр и будет разговаривать на духовные темы. Обязательно будут курсы — медицинские, психологические.

Сейчас в сестричестве около 15 человек, есть люди и из других приходов. Участие, конечно же, добровольное.

— Сестры всех возрастов нам помогают, — заметил отец Олег. — На сестер в возрасте можно положиться, они более исполнительны. В хоспис ходила Ангелина, моя дочка, больные были рады ее там видеть. Ей всего 7 лет, но, я думаю, она продолжит туда ходить.

МУЖЧИН - В БРАТСТВО

Сестры милосердия будут носить облачение: косынку с крестом, фартучки, перчатки, бахилы и беджи с именем. Все это впереди. Пока богадельня в Творожковском монастыре в Стругокрасненском районе шьет белые косынки.

— У нас не стоит задача сразу надеть на них эти косынки, — заметил настоятель. — Стоит задача отладить работу.

А вот насчет чего батюшка категоричен, так это насчет религии. В сестры милосердия женщин, исповедующих другие религии, просто не возьмут:

— Насчет атеиста можно еще подумать, но другого вероисповедания — точно не возьмем. Как люди другой религии будут исполнять общее молитвенное правило? Все-таки наша первоочередная задача — подготовить человека к смерти, научить не бояться ее. Как это будет делать, скажем, буддист?

А вот с мужчинами вопрос обстоит куда как проще:

— На утренние службы в наш храм часто приходят мужчины. И уже сейчас есть заявки от мужчин, желающих помогать. Пусть приходят, мы на них посмотрим. И если они действительно захотят остаться — создадим братство.

ПОТРЕБНОСТЬ ПОМОГАТЬ

Матушка Ольга уже убежала хлопотать по делам. А Тамара рассказала нам, почему она решила стать сестрой милосердия:

— Я на пенсии, не работаю. А если есть такое целенаправленное движение, то почему в нем не участвовать? Есть потребность помогать людям. Я не из пугливых, и сложностями меня не устрашить.

Стать сестрой милосердия можно будет только с согласия мужа. На это отец Олег специально обратил внимание:

— Опыт показывает, что сестра может бросить все: дом, семью, детей, — и полностью погрузиться в сестричество. Муж будет заброшен, дети заброшены, а она — соцпроекты обслуживать, милосердие оказывать. Мы семье мешать не должны, и муж должен будет знать, где находится его жена. И кстати, — тут батюшка пристально посмотрел на мои руки, а потом полушутливо продолжил, — с таким маникюром я вас в сестры не возьму. Как с такими когтями вы будете о загробной жизни рассказывать?

Я вздохнула. Если с маникюром еще что-то можно сделать, то с мужем договориться вряд ли удастся.

Поделился отец Олег и своей заветной мечтой — организовать при храме богадельню. Вокруг церкви много заброшенных зданий. Вопрос об их передаче уже рассматривают депутаты. Но прежде всего, конечно же, нужно наладить помощь в хосписе. Чтобы было понимание: приживется ли сестричество в Пскове и насколько реальной и нужной будет помощь сестер милосердия. 

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