Не из пугливых

С 1 июля в Пскове появилось Свято-Елисаветинское сестричество милосердия. Имя ему дала замученная большевиками царская невестка. Планы у его руководителя, отца Олега (Иванова), настоятеля Старо-Вознесенского храма, грандиозные. Каждую желающую присоединиться ждет год испытаний и специальная форма. Окрестные здания в храме мечтают приспособить под богадельню. Мы встретились с батюшкой 5 июля и узнали, чем занимаются первые сестры. — Мы находимся на территории бывшего Старо-Вознесенского монастыря, — начал рассказывать наш собеседник. — В 1420 году первое упоминание монастыря связано с Чирской иконой Божией Матери, которая избавила от чумы и моровой язвы Псков. Икону принесли в этот монастырь. Сейчас она находится в Троицком соборе. Сестричество носит название в честь преподобномученицы Елисаветы Феодоровны, супруги брата Александра III, которая создала в Москве Марфо-Мариинскую обитель и всю свою жизнь отдала служению и помощи людям. Приезжала она и в Псков. — Владыка благословил наш приход нести дежурство и помогать находящемуся по соседству хоспису, — продолжил отец Олег рассказывать о причинах появления сестричества именно при этом храме. — У нас есть еще молодежная дружба — в Троицком соборе развилось такое православное молодежное движение, которым я как раз и занимался. И у нас был опыт волонтерского присутствия в хосписе. Когда владыка сказал нести нам послушание, родилась идея сделать что-то глобальное, серьезное. Хочу сразу заметить, что у сестер милосердия определенные рамки работы: они занимают нишу между медсестрами и священнослужителем. Пока сестры несут послушание только в хосписе — два часа в день во время обеда помогают кормить больных. — В хосписе почти все люди лежачие, практически все готовятся к смерти, — отец Олег не раз там бывал и знает, о чем говорит. — И кормить их надо как детей, с ложки. В рамках этой помощи мы будем смотреть и за состоянием самих больных, в том числе — за душевным состоянием. Ведь наша главная задача — подготовка больных к смерти, быть рядом в этот момент. Чтобы человек не боялся перехода. Конечно же, если больной сам разрешит и сам попросит, чтобы мы пришли в нужный момент. После налаживания работы в хосписе сестричество хочет предложить свою помощь онкоцентру и начать общение с воспитанниками детских домов.

КСТАТИ Желающие присоединиться к сестричеству могут приходить в храм на ул. Советской, 64Б (рядом с планетарием) каждый понедельник в 19:30.

ОБЕД В ХОСПИСЕ

Пока мы разговаривали, вернулись первые послушницы из хосписа — матушка Ольга и прихожанка Тамара. Сегодня они были там в первый раз. И поделились с нами впечатлениями:

Я покормила одного, слепого и безрукого Володю. Спрашивал, когда еще придем, — будет ждать. Мы еще сами не очень ловкие. Радует, когда больные и сами стараются нас поддержать, что-то подсказать.

Тамара,

сестра милосердия



А я двух женщин успела покормить.

Ольга,

сестра милосердия



— Было страшно? — спрашивает батюшка. — Первую было страшно кормить, — честно призналась матушка. — Потому что она лежит, вдруг поперхнется — пища-то жидкая. А вторую женщину кормить уже приноровилась. После обеда пациентке надо было поменять памперс, мы помогали. А вообще, как нам рассказали сотрудники хосписа, больных переодевают около четырех ночи и четырех часов дня. И что эта процедура не для слабонервных. Были и у других раньше попытки помочь, так помощникам пришлось самим первую помощь оказывать — сознание потеряли! Далеко не все это могут. Ольга и Тамара — еще не сестры, а лишь кандидаты в сестричество. Они пройдут годовую подготовку: участие в собраниях, послушание, лекции. Сестрам обещают строгую дисциплину и послушание на выбор: кто-то будет заниматься только хосписом и кормлением, а кто-то пойдет в онкоцентр и будет разговаривать на духовные темы. Обязательно будут курсы — медицинские, психологические. Сейчас в сестричестве около 15 человек, есть люди и из других приходов. Участие, конечно же, добровольное. — Сестры всех возрастов нам помогают, — заметил отец Олег. — На сестер в возрасте можно положиться, они более исполнительны. В хоспис ходила Ангелина, моя дочка, больные были рады ее там видеть. Ей всего 7 лет, но, я думаю, она продолжит туда ходить.

МУЖЧИН - В БРАТСТВО

Сестры милосердия будут носить облачение: косынку с крестом, фартучки, перчатки, бахилы и беджи с именем. Все это впереди. Пока богадельня в Творожковском монастыре в Стругокрасненском районе шьет белые косынки. — У нас не стоит задача сразу надеть на них эти косынки, — заметил настоятель. — Стоит задача отладить работу. А вот насчет чего батюшка категоричен, так это насчет религии. В сестры милосердия женщин, исповедующих другие религии, просто не возьмут: — Насчет атеиста можно еще подумать, но другого вероисповедания — точно не возьмем. Как люди другой религии будут исполнять общее молитвенное правило? Все-таки наша первоочередная задача — подготовить человека к смерти, научить не бояться ее. Как это будет делать, скажем, буддист? А вот с мужчинами вопрос обстоит куда как проще: — На утренние службы в наш храм часто приходят мужчины. И уже сейчас есть заявки от мужчин, желающих помогать. Пусть приходят, мы на них посмотрим. И если они действительно захотят остаться — создадим братство.

ПОТРЕБНОСТЬ ПОМОГАТЬ