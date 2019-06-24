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Общество

Дорога к храму

К церкви Сергия с Залужья подойти можно, если не боишься ушибов

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Мария Соколова
24 июня 2019 года, 16:23
Фото: Андрей Степанов
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Дети разбивают в кровь коленки, пенсионеры падают, молодёжь идёт по поребрику. Дойти до святого места оказалось не так-то просто.

Письмо

«Говорят, что дорога к храму бывает легкой, а бывает и тяжелой. А вот у нас она каменистая и очень-очень трудная. Трудная потому, что приходится буквально по булыжникам идти на службу к нашему храму Сергия Радонежского ( ул. Свердлова, д.42 а, если кто не знает). Бабулечки, мамочки с детьми, инвалиды пытаются обойти эти булыжники по поребрикам, чтобы не упасть и не сломать себе ноги. Кто из строительных компаний, занимавшихся восстановлением храма, решил таким образом уложить дорогу, не подумав о людях, не знаем. Но многочисленные обращения к разным инстанциям нашего батюшки о.Константина, к сожалению, не дают никаких результатов. Вот мы, прихожане, просим опубликовать это письмо. Может кто-нибудь знает, куда еще обратиться нам. Как облегчить и сделать доступной дорогу к храму?»

Такое письмо прислала в редакцию газеты «Псковская правда» прихожанка храма Ольга Лиллосон.

Передвигаться по такому покрытию невозможно. Многие падают.
Передвигаться по такому покрытию невозможно. Многие падают.
Фото Ольги Лиллосон.

Булыжники

Мы решили сами сходить и посмотреть, что же там за булыжники такие? Храм Сергия Радонежского нашла без труда, сразу за жилыми домами. Вокруг благоустроенная территория, вовсю идут работы по реставрации купола. Дорога к храму вымощена, нет, усыпана, булыжниками размером с кулак.

В храме мы встретили прихожанку Галину. Спросили, правда ли, что людям не пройти?

- Да жалуются все прихожане, - подтвердила собеседница. – Нам идти тут тяжело, а каково немощным старушкам, с палками да на костылях? Идут, сокрушаются.

- Недавно пенсионерка одна упала тут – мы скорее бросились её поднимать. Про коляски вообще говорить не приходится. Кто может, обходит эту дорогу по поребрикам.

Справедливости ради заметим, что даже на плоской подошве идти по такой дороге затруднительно. Мы споткнулись раза три, пока шли к храму.

Чтобы остаться целой, приходиться идти по поребрику.
Чтобы остаться целой, приходиться идти по поребрику.
Фото из соцсетей.

Настоятеля отца Константина мы не застали в храме. Но обстоятельно поговорили с ним по телефону:

- Гравий огромный, гранитный, он жёсткий, его невозможно утрамбовать, - тут же заметил отец Константин. - По нему проходили катки – бесполезно. Несколько раз делали расклинку, чтобы мелкий гравий между большим заполнил пространство. Но мелкий гравий уходит вниз, а крупный снова выходит на поверхность.

По словам собеседника, по проекту вокруг всего храма должен быть положен асфальт. Но в процессе благоустройства выяснилось, что культурный слой расположен слишком близко, и археологи не разрешили глубоко копать, только на глубину 40 сантиметров.

- Но как мне сказали независимые специалисты, 40 сантиметров вполне хватит, чтобы уложить асфальт. Но подрядчики всё равно решили отступить от проектного решения и заменили асфальт на гравий. Однако специалисты говорят, что и здесь нарушена технология – должен быть положен совсем маленький гравий, как крупа. Тогда здесь можно будет ходить и на каблуках, и коляски катать, а если упадёшь, то не разобьёшь себе ногу. Потому что получается так, что здесь падают дети – мои так вообще бьют себе здесь коленки до крови. Дети прихожан падают постоянно. На службу приходит много пенсионеров и инвалидов, они жалуются на то, что камни впиваются в ноги.

Куда жаловаться

Люди сначала жаловались лишь батюшке. Теперь решили обратиться в газеты, рассказывают о своей беде в социальных сетях.

- Помню, когда проектировали, я спрашивал, что здесь будет, - заметил отец Константин. -Обещали, что будет красиво и удобно. На самом деле получилось красиво, но очень неудобно. Конечно, спасибо, что администрация приняла участие в благоустройстве храмовой территории, спасибо и рабочим – мы очень благодарны и рады, что наша территория теперь красиво выглядит. Но есть и некоторые недочёты, который надо исправить. Обращался в комитет по строительству и капитальному ремонту, к Ивану Цецерскому. Комитет по ремонту вообще не ответил. Администрация ответила, что отошли от проектного решения из-за археологии.

Детей и вовсе берегут таким экзотическим способом.
Детей и вовсе берегут таким экзотическим способом.
Фото из соцсетей.

Как заметил настоятель храма, изначально планировались работы по благоустройству, чтобы отвести от храма воду: его затопляет во время дождей. Обещали сделать желоба и трубы, но этого ничего нет, потому что класть трубы - это снова раскопки, которые не дают делать археологи.

- Я просил сделать археологию, обращался в комитет – надо делать и водопровод, и канализацию. Но как-то всё встало. Никто археологию не хочет, всё упирается в нехватку средств. Проект благоустройства мне никто не показывает. Но получилось наоборот, когда дорогу подняли, наклон сделали к храму, его затопляет. Сделали естественный желоб с наклоном, но он не справляется, с северной стороны на газоне разливается лужа. При входе в храм болото, в подвале влажно. Задача, которая была поставлена при благоустройстве, убрать воду, так и не была решена.

Но основная беда, которая мешает людям ходить в храм – это камни. Раз нельзя положить асфальт, почему не могут убрать булыжники и уложить гравий? Этот вопрос мы направили в областной комитет по охране объектов культурного наследия. Ответ опубликуем на страницах газеты.

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