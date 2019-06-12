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Общество

Волшебные помощники особенных детей

Псковского врача, выхаживающего тяжелобольных детей, наградили в Кремле

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Мария Соколова
12 июня 2019 года, 09:00
Фото: Дарья Хваткова
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Заведующая круглосуточным паллиативным постом Детской областной клинической больницы Наталья Егорова в апреле в Кремле получила всероссийскую премию «Родительское спасибо» — статуэтку в виде колонны, увенчанной красным сердцем, которую ей вручила актриса Любовь Толкалина.

ЕСЛИ БЫ НЕ «СПАСИБО»

— Мы вырастили столько детей, столько поправились, и столько раз они и родители говорили спасибо, — рассказала Наталья Егорова. — Если бы не благодарность людей, то я бы не смогла работать в такой профессии! А поездка в Москву была для меня совершенно неожиданной! В Государственном Кремлевском Дворце был настоящий праздник, нам показали спектакль-концерт «Мы все из одной глины». Получила большое удовлетворение от этой поездки. Когда я только начинала работать, такого активного участия родителей особенных детей в общественной жизни еще не было. А сейчас я увидела одухотворенные лица родителей, которые готовы что-то делать, что-то сдвинуть с места. Очень активные, так приятно это видеть!

Пост паллиативной помощи открыт в Пскове в 2013 году. Сначала в детской областной больнице появилось неврологическое отделение, потом увидели необходимость в открытии поста.

— Он был очень нужен людям, — уверена доктор. — Сейчас там пять койко-мест, но есть дополнительные койки для деток с церебральным параличом, с последствиями тяжелых травм головного и спинного мозга. В настоящее время здесь находятся дети с тяжелой формой церебрального паралича, еще один с врожденным нервно-мышечным заболеванием — отсутствием самостоятельного дыхания, поступают и дети с онкологическими заболеваниями. Мы поддерживаем их состояние, помогаем. А так дети обычно поступают на какой-то период — мы помогаем, лечим их, учим родителей, как правильно ухаживать за такими детьми. Например, обучали сотрудников Бобровского детского дома, как ухаживать за тяжелобольными. Оказываем и психологическую помощь, здесь нам повезло, у нас работает очень грамотный психолог и замечательный человек Виктория Богиашвили. Вообще, у нас очень хорошие сотрудники, и у них хорошее и сердечное отношение к детям.

Силы Наталья Яковлевна черпает в ситуациях, когда кому-то из детей удается восстановиться после тяжелых травм. Еще один источник вдохновения — положительное отношение родителей, которые готовы учиться и помогать.

— Без родительской помощи лечение и восстановление таких детей просто невозможно, — убеждена Наталья Яковлевна. — И вы же понимаете, что я работаю в коллективе. Это имеет очень большое значение — меня поддерживают коллеги, помогают.

ВОРДИ объединила активных и компетентных родителей, чтобы вместе решать наболевшие проблемы.
Фото предоставлено ВОРДИ.

ГОД РАБОТЫ

На премию Наталью Егорову выдвинуло региональное отделение ВОРДИ — Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов.

Организация была создана ровно год назад и сегодня представлена в 69 регионах России. Одним из основателей организации стал Андрей Царёв, директор Центра лечебной педагогики, сопредседатель Координационного совета по делам детей-инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности при Общественной палате РФ и руководитель Фонда развития Псковской области имени святой равноапостольной княгини Ольги.

— Сегодня в наше региональное отделение входит 16 человек, в основном это родители из Пскова и Великих Лук, — рассказала руководитель регионального отделения ВОРДИ Ирина Мазур. — Мы объединили активных и компетентных родителей, чтобы вместе решать наболевшие проблемы. Очень ждем пополнения своих рядов из районов, там еще сложнее обстоят дела с образовательными учреждениями для детей-инвалидов, квалифицированными специалистами и просто медицинской помощью. Готовы помочь в налаживании необходимых контактов.

Собеседница замечает, что ВОРДИ не благотворительная организация. Зато члены организации ведут активную общественную работу, принимают участие в разработке различных программ Псковской области, формируют запросы, чтобы учитывались потребности их особенных детей. Также подписано соглашение с Фондом социального страхования, медико-социальной экспертизой, сотрудничают и с поликлиниками в вопросах решения проблем.

Премию «Родительское спасибо» получила псковский врач, заведующая паллиативным постом Наталья Егорова.
Фото предоставлено ВОРДИ.

ИЗМЕНИТЬ МИР

— А еще, — продолжает собеседница, — мы делимся друг с другом опытом решения проблем, обмениваемся информацией, проводим семинары и вебинары. Ведь зачастую многие просто не знают, куда обратиться в конкретной ситуации, как получить необходимые лекарства, оформить инвалидность. Все мы работаем на волонтерских началах — у нас нет зарплат. Члены нашей организации — это родители, которые уже прошли определенный путь и хотят объединить свои усилия, организаций, работающих с инвалидами, и обеспечить достойную жизнь и соблюдение прав наших детей в регионе. Проблемы в семьях, воспитывающих ребенка-инвалида, одинаковы во всех регионах: нехватка врачей, программ реабилитации, необходимой аппаратуры для обследования. Важно работать и с самими родителями, которые часто замыкаются, боятся рассказать о своих проблемах. Хочется отдельно сказать о семьях, в которых имеется ребенок, нуждающийся в паллиативной помощи. Обычная сдача анализов превращается в целую проблему, так как ребенка сложно транспортировать до поликлиники. Нам важно, чтобы в этих направлениях развивалось наше здравоохранение, соцзащита. Поэтому мы сотрудничаем и с властью, и с общественными организациями.

Сама Ирина не случайно решила участвовать в создании этой организации:

— У меня дочь, ей скоро исполнится 11 лет, и у нее ДЦП и другие множественные нарушения развития. Весной прошлого года мы с родителями в очередной раз собирались вместе. Узнали о создании региональных отделений ВОРДИ и решили присоединиться. К моей неожиданности, родители выбрали меня председателем регионального отделения, и уже 7 апреля я приняла участие в учредительном съезде в Москве.

В этом году ВОРДИ впервые вручала премию «Родительское спасибо». На соискание выдвигают специалистов, руководителей, организации, которые общаются с детьми и взрослыми с ограниченными возможностями, помогают им.

— Этой премией мы хотим поднять престиж специалистов, которые работают с нашими детьми, сказать им спасибо, — говорит Ирина Мазур.

Жюри из родителей и общественников по итогам голосования от Псковской области на федеральный этап премии номинировало Наталью Егорову. Она вошла в число 50 федеральных лауреатов премии ВОРДИ «Родительское спасибо» и была приглашена в Москву, где в Государственном Кремлевском Дворце ее работу и заботу отметили на всероссийском уровне.

— Наталья Егорова — это врач, которого знает вся область, — заметила Ирина Мазур. — Она работает и эпилептологом, и неврологом, сейчас возглавляет паллиативный пост — это отделение работает круглосуточно, родители приходят туда днем и ночью. Есть дети, которые не могут жить без специальной аппаратуры, кто-то живет в реанимации годами, у кого-то онкология. Уже более 40 лет этот замечательный врач служит людям. Сейчас большинство детей с инвалидностью попадают к ней. Но вы же понимаете: когда родители обращаются за помощью, мало кто успевает сказать врачу даже просто спасибо. Поэтому такая премия — это наша возможность выразить свою благодарность и уважение Наталье Яковлевне. 

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