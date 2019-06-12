Волшебные помощники особенных детей

ЕСЛИ БЫ НЕ «СПАСИБО»

— Мы вырастили столько детей, столько поправились, и столько раз они и родители говорили спасибо, — рассказала Наталья Егорова. — Если бы не благодарность людей, то я бы не смогла работать в такой профессии! А поездка в Москву была для меня совершенно неожиданной! В Государственном Кремлевском Дворце был настоящий праздник, нам показали спектакль-концерт «Мы все из одной глины». Получила большое удовлетворение от этой поездки. Когда я только начинала работать, такого активного участия родителей особенных детей в общественной жизни еще не было. А сейчас я увидела одухотворенные лица родителей, которые готовы что-то делать, что-то сдвинуть с места. Очень активные, так приятно это видеть!

Пост паллиативной помощи открыт в Пскове в 2013 году. Сначала в детской областной больнице появилось неврологическое отделение, потом увидели необходимость в открытии поста.

— Он был очень нужен людям, — уверена доктор. — Сейчас там пять койко-мест, но есть дополнительные койки для деток с церебральным параличом, с последствиями тяжелых травм головного и спинного мозга. В настоящее время здесь находятся дети с тяжелой формой церебрального паралича, еще один с врожденным нервно-мышечным заболеванием — отсутствием самостоятельного дыхания, поступают и дети с онкологическими заболеваниями. Мы поддерживаем их состояние, помогаем. А так дети обычно поступают на какой-то период — мы помогаем, лечим их, учим родителей, как правильно ухаживать за такими детьми. Например, обучали сотрудников Бобровского детского дома, как ухаживать за тяжелобольными. Оказываем и психологическую помощь, здесь нам повезло, у нас работает очень грамотный психолог и замечательный человек Виктория Богиашвили. Вообще, у нас очень хорошие сотрудники, и у них хорошее и сердечное отношение к детям.

Силы Наталья Яковлевна черпает в ситуациях, когда кому-то из детей удается восстановиться после тяжелых травм. Еще один источник вдохновения — положительное отношение родителей, которые готовы учиться и помогать.

— Без родительской помощи лечение и восстановление таких детей просто невозможно, — убеждена Наталья Яковлевна. — И вы же понимаете, что я работаю в коллективе. Это имеет очень большое значение — меня поддерживают коллеги, помогают.