Гвоздями по детям

«Он что, дурак?» - самая частая реакция жителей дворов, где стоит гараж с торчащими из крыши гвоздями. «Псковская правда» вышла на место и узнала, что думают местные о такой защите от их детей. На днях гвозди вбил владелец постройки, аргументировав тем, что ему мешают бегающие по крыше сорванцы. Полиция пока ищет владельца, но все, что может, - вежливо попросить его вынуть или загнуть гвозди. Городские власти обещают снести гараж в течение месяца. К вопросу подключилась уполномоченный по правам ребенка.

СНЕСУТ ПЕРВЫМ

На своей странице в «Инстаграме» заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов поместил фотографию, где некий молодой человек вбивает гвозди в крышу своего гаража. Якобы для борьбы с детьми, которые бегают по крыше.

«Псковская правда» позвонила автору поста, чтобы узнать, уж не шутка ли это? Может быть, что-то не так поняли?

Нет, это никакая не шутка. Вечером 20 мая я гулял со своей собакой в районе садика № 25, который находится на Рижском проспекте, 56Б. За садиком есть гаражи. И вот, проходя мимо, я увидел на крыше одного из гаражей мужчину, который забивал гвозди. На мой вопрос, зачем он это делает, ответил: чтобы дети не лазили по крыше гаража. Я очень долго разговаривал с мужчиной, пытался объяснить ему, что если ребенок получит травмы на его гараже, то он будет нести за это ответственность.

Александр Коновалов,

заместитель главы администрации Пскова

По словам собеседника, в ответ на это мужчина закрылся в гараже и изнутри продолжил забивать гвозди – чтобы они торчали острием наружу. - Я дал поручение Управлению городского хозяйства, чтобы они установили владельца гаража и сделали ему предписание на устранение гвоздей, так как они несут общественную опасность. По моим сведениям, гараж у этого владельца построен незаконно – впрочем, как и многие из стоящих там гаражей. Там их около 30, из них только 7 находятся на законных основаниях – их мы переставим, остальные гаражи в течение июня сносим. И этот опасный гараж снесем одним из самых первых. На месте снесенных гаражей собираются построить детский садик. - В рамках закона мы ничего не можем сделать вообще: он собственник и может делать на своем имуществе, что хочет. Но если из-за его действий пострадает кто-то другой, то владелец гаража будет нести уже уголовную ответственность. Мы развесили объявления с соответствующим предупреждением.

СТРАШНО И ОПАСНО

«Псковская правда» нашла этот самый гараж и узнала у жителей близлежащих домов, знаком ли им владелец, в курсе ли про злосчастные гвозди на крыше и как вообще относятся к таким методам сохранности собственного имущества от детей. Гаражи искать долго не пришлось: они находятся сразу за детским садом. И гвозди на крыше одного из сооружений мы увидели издалека. Вбиты с двух сторон. Но если не знаешь, куда смотреть, ничего не увидишь, во всяком случае, многие местные узнали о гвоздях от нас. - Да эти гаражи вообще скоро сносить будут, - подтвердили работающие тут же мужчины, они как раз разбирали рядом другой гараж для перевозки на новое место. – Но, конечно, это ненормально. Думаем, что это отвратительный поступок. Это труп детский сразу же! А если б наши дети напоролись на такое!

Нет, это неправильно, безобразие. Да и вообще, эти гаражи давно уже надо снести. Зачем они здесь? Гвозди чересчур, но и за детьми надо следить. Это раньше ребенка можно было поймать и к родителям отвести. А сейчас отведешь – еще и крайним будешь. Сергей Васильев, житель одного из окрестных домов

Да, я видела уже пост в соцсетях про этого мужчину с гвоздями. Ужасно это! Дети будут бегать, напорются. Я здесь в саду работаю и часто вижу, как дети бегают и играют возле гаражей, скачут по ним с утра до вечера. Всех возрастов – от первоклашек до старших классов. Это очень страшно и опасно! Тем более что дети не знают, что там гвозди.

Анна Гедета,

мать двоих детей

А мы пошли дальше – на скамейке как раз сидели две женщины, Антонина Ивановна Герасимова и Елена Валентиновна Исмаилова, мама-пенсионерка и дочка. Вокруг бегали малышки. На фото с мужчиной, которые мы показали им, ответили: - Нет, мужчину этого тут не видели, - местные снова не узнали персонажа с фотографии. - Зачем он это сделал? Что он, совсем обалдел, эти гаражи все равно сносят. Разные дети, ну, бегают везде – зачем гвозди-то вбивать? Мы сами такими же были детьми. Гаражи давно стоят, нам не мешают. Но сейчас вот их сносить будут, построят, говорят, детский садик. Внешний вид двора все лучше станет. Взрослый мужчина, а такой ерундой занимается. Дети-то глупые, что с них взять, они ж поранятся!

Мы и сами по этим гаражам бегали раньше, многие чуть ли не проваливались туда. Я чуть ногу не сломал. Но в любом случае мужчина, как мне кажется, неправ. Если бы я был маленьким и такое увидел, конечно полез бы – подумал, что препятствие, которое надо пройти. Руслан Тебнев,

студент ПсковГУ



А вот и мальчишки. Возраста как раз подходящего для подобных игр. В курсе ли они, какое препятствие им устроил сосед? Парни утверждают, что возле гаражей играют, но по крышам не бегают. Про гвозди ребята ничего не слышали – и сразу же побежали смотреть, на каком гараже они находятся. Увидели - и, мы надеемся, туда не полезут.

Видел эти фотографии, увидел бы владельца гаража – морду бы ему разбил! – категорично высказал свое мнение припарковавшийся в этот момент во дворе Кирилл Кириллов. – У меня дети есть, они по гаражам, конечно, не бегают, но сам факт этого – жесть! Нормально с умом-то? Кирилл Гаврилов,

житель дома на Рижском



- Он дурак, что ли, кому это надо, чтобы дети поранились? – недоумевает еще один отец Сергей Курсаков. - Если бы мои дети там поранились – я бы голову ему оторвал, самого бы туда его загнал! У меня у самого ребенку 12 лет, я думаю, и по гаражам бегает – я же бегал в детстве! - Надо же такое придумать – гвозди вбить! Что-то надо предпринять, так нельзя оставлять, - уверена еще одна родительница из местных Ирина Галибина. - А вообще, пора сносить гаражи, чтобы дети не бегали по ним.

Конечно же, отрицательно отношусь к этой ситуации. Хотя, с другой стороны… Дети не будут бегать по крышам. А вот если ребенок покалечится – это плохо. Тут двоякая такая ситуация. Наталья Иванова,

жительница дома на Рижском



ТАКАЯ САМОЗАЩИТА

На следующий день в редакцию зашла уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова. У нее позиция более взвешенная:

Почему вы решили, что это против детей? Может, мужчина пытался защитить свой гараж от пьяных взрослых? Я видела этот пост, но еще сама обязательно съезжу и посмотрю на этот гараж. Первая мысль – это частная собственность. Но надо посмотреть еще и законодательство: эта частная собственность находится в общественном месте, где две школы. Надо выяснить: может быть, этому человеку крышу гаража уже проломили, и это у него самозащита такая. Но все равно, если ребенок пострадает, то владелец гаража будет нести ответственность. Эти гаражи рядом с моим бывшим домом – бабушка там жила, гаражи давали ветеранам войны. Потом ветераны умерли, гаражи перепродали, и сейчас их законность под вопросом. Есть у нас органы местного самоуправления, пусть они разрешают эту ситуацию. Мои полномочия касаются прав защиты детей. Но я тоже позвоню начальнику УМВД, чтобы он взял эту ситуацию на свой контроль.

Наталия Соколова,

уполномоченный по правам ребенка в Псковской области



Сейчас проводятся действия по установлению собственника гаража, с ним будет проведена профилактическая беседа. А также ему разъяснят, что его меры защиты имущества могут повлечь ущерб здоровью и жизни больше, чем потенциальный ущерб его имуществу, и попросят принять меры к устранению – вытащить гвозди из крыши или загнуть их. Сергей Сурин,

начальник УМВД по Пскову