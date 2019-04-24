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КТ или МРТ – что выбрать?

Центр «MED-Скан» предлагает псковичам современные услуги диагностики

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Светлана Синцова
24 апреля 2019 года, 14:35
Фото: предоставлено медико-диагностическим центром «MED-Скан»
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Современные способы диагностики позволяют видеть организм человека «насквозь» и помогают врачу точнее поставить диагноз. И если совсем недавно исследования на магнитно-резонансном томографе и компьютерном томографе предлагали только больницы и крупные клиники, а записываться на процедуру нужно было за несколько недель, то сейчас такая помощь стала более доступной.

«MED-Скан» в Пскове находится на улице Льва Толстого.
Фото предоставлено медико-диагностическим центром «MED-Скан».
В Пскове открылся медико-диагностический центр «MED-Скан», который предлагает псковичам в удобное для них время сделать магнитно-резонансную томографию (МРТ) головы, позвоночника, суставов, внутренних органов и получить консультацию специалиста. А недавно в центре появился кабинет компьютерной томографии (КТ).

- Мы решили приобрести аппарат для компьютерной томографии, КТ и МРТ – это два вида диагностики, взаимодополняющих друг друга. Бывают случаи, когда человек приходит на МРТ, а у него не межпозвоночная грыжа, а проблемы с костями. И в этом случае более четкую картину даст компьютерный томограф, - поясняет руководитель медико-диагностического центра «MED-Скан» Сергей Пастухов.

В «MED-Скан» работают только высококвалифицированные специалисты.
Фото предоставлено медико-диагностическим центром «MED-Скан».
Компьютерную томографию и МРТ чаще всего назначает врач при подозрении на серьезные заболевания, а также при необходимости уточнить диагноз. Но многие пациенты интересуются: компьютерная томография и МРТ – в чем разница?

- Основное различие заключается в природе излучения: при МРТ оно электромагнитное, а при КТ - рентгеновское. Также различаются показания, при которых назначаются эти исследования, - говорит Сергей Пастухов.

Магнитно-резонансная томография используется для диагностики состояния мягких тканей, компьютерная томография – для оценки здоровья костей и других твердых структур. Однако исследование на компьютерном томографе нельзя проводить чаще одного раза в год. А вот МРТ при необходимости можно делать хоть каждый день. Правда, проведение исследования на МРТ иногда занимает больше 40 минут. И этот метод не подойдет тяжелым больным, а также людям, страдающим клаустрофобией.

«MED-Скан» - команда профессионалов, работающих для вашего здоровья.
Фото предоставлено медико-диагностическим центром «MED-Скан».
Для проведения КТ необходимо намного меньше времени – от 2-3 минут. Именно поэтому это исследование чаще используется в экстренных случаях, когда важна каждая минута.

- Если речь идет об острой черепно-мозговой травме, нужно делать компьютерную томографию – КТ. Потому что разрушение костей лучше видит рентгеновское излучение. Причем, это рентгеновское излучение так же хорошо видит начальный этап отека головного мозга, что для нас важно, - говорит Сергей Пастухов.

Есть и противоказания. КТ нельзя делать беременным женщинам, так как рентгеновские лучи могут оказать негативное воздействие на организм малыша. МРТ запрещено людям, у которых установлен кардиостимулятор, имплантаты среднего и внутреннего уха, инсулиновые помпы: магнитные волны могут привести к сбою в работе приборов. Запрет также касается металла в теле — «спиц» и штифтов, хирургических зажимов и подобных элементов.

«MED-Скан» гарантируует кнфиденциальное обслуживание пациентов.
Фото предоставлено медико-диагностическим центром «MED-Скан».
СПРАВКА

Разобраться какой метод исследования нужен именно вам помогут специалисты центра. Записаться на прием и задать интересующие вопросы можно по телефону: 8(8112) 44-22-44.

Режим работы: с 8.00 до 20.00 по будням и с 9.00 до 18.00 по выходным.

Адрес: Псков, ул. Льва Толстого, дом 1.

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Медико-диагностический центр «MED-Скан» работает и в Великих Луках.

Адрес: ул. Льва Толстого, 9а.

Телефон: 8(81153) 5-60-02

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