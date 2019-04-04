Игра вслепую

Татьяне Моисеевой всего 12 лет. Она учится в псковской школе №9 и увлекается игрой в шахматы. Однажды ей пришлось играть в паре с партнером, который очень плохо видел. Во время игры она обратила внимание на то, что фигуры заводских шашек совсем пришли в негодность и доставляют неудобство игроку. Девочка решила исправить эту ситуацию.

— Фигуры тактильных шашек между собой отличаются гравировкой, которая со временем стирается, — рассказывает Татьяна. — И приходится придумывать какие-то приспособления, кнопочки вкалывать или еще что-то, чтобы их отличать.

Так и родилась идея создать шахматы, которые со временем не потеряют свое назначение.

— Правда оказалось, что шахматы слишком трудоемко делать, и мы решили сначала сделать шашки, — признается школьница.

Татьяна решила видоизменить привычные фигурки. Осуществить задумку ей помог Максим Васильев, преподаватель псковского «Кванториума» в «Простории», где девочка обучается.

— Мы искали в интернете разные варианты тактильных шашек, — говорит Татьяна. — Но у тех, что мы видели, слишком маленькие заглубления в поле, а фигурки большие, в эти заглубления входят плохо, неустойчивы, играющий человек легко их может смахнуть. И я подумала: может быть, в других странах шашки более удобные? Так я нашла Республику Гана. Там шашки одного цвета, но разной формы. Круглые и квадратные. И мы решили наши шашки сделать такими же. При этом круглые фигурки оставили белыми, а квадратные — коричневыми.