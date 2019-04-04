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Общество

Игра вслепую

Шестиклассница из Пскова сделала шашки для незрячих людей на основе африканского опыта

Текст:
Анастасия Иванова
4 апреля 2019 года, 12:23
Фото: Андрей Степанов
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Татьяне Моисеевой всего 12 лет. Она учится в псковской школе №9 и увлекается игрой в шахматы. Однажды ей пришлось играть в паре с партнером, который очень плохо видел. Во время игры она обратила внимание на то, что фигуры заводских шашек совсем пришли в негодность и доставляют неудобство игроку. Девочка решила исправить эту ситуацию.

— Фигуры тактильных шашек между собой отличаются гравировкой, которая со временем стирается, — рассказывает Татьяна. — И приходится придумывать какие-то приспособления, кнопочки вкалывать или еще что-то, чтобы их отличать.

Так и родилась идея создать шахматы, которые со временем не потеряют свое назначение.

— Правда оказалось, что шахматы слишком трудоемко делать, и мы решили сначала сделать шашки, — признается школьница.

Татьяна решила видоизменить привычные фигурки. Осуществить задумку ей помог Максим Васильев, преподаватель псковского «Кванториума» в «Простории», где девочка обучается.

— Мы искали в интернете разные варианты тактильных шашек, — говорит Татьяна. — Но у тех, что мы видели, слишком маленькие заглубления в поле, а фигурки большие, в эти заглубления входят плохо, неустойчивы, играющий человек легко их может смахнуть. И я подумала: может быть, в других странах шашки более удобные? Так я нашла Республику Гана. Там шашки одного цвета, но разной формы. Круглые и квадратные. И мы решили наши шашки сделать такими же. При этом круглые фигурки оставили белыми, а квадратные — коричневыми.

Фигурки разной формы легче распознаются и более долговечны.
Фото Андрея Степанова.

В дамки

После того как идея окончательно сформировалась, Татьяна приступила к планированию, разделив свою работу на несколько этапов: создание чертежа, построение 2D-модели шашек и доски, изготовление на лазерном станке необходимых деталей, их склейка, покраска и лакировка. Само изготовление шашек заняло не так много времени, большая его часть ушла на поиск нужной информации и изготовление пробных вариантов игры.

В процессе работы над проектом ей пришла идея выделить «дамку», сделав в фигуре углубление. Простоту и удобство задумки отметил инвалид по зрению Борис Куйбин, мастер спорта по шашкам. Именно он дал проекту экспертную оценку. Помимо углубления в «дамке» шахматист отметил хорошее цветовое решение фигур, глубину ячеек поля и высоту самих шашек. Однако и без замечаний не обошлось.

— У нас не так сделана диагональ, потому что левая диагональ должна быть черной, а у нас она белая, из-за этого по-другому складывается доска. Еще мы бы хотели сделать разметку доски так, чтобы слабовидящие люди могли ее читать, — объясняет автор проекта.

Подарок

В дальнейшем Татьяна планирует представлять свой проект на разных конференциях и надеется, что он будет по достоинству отмечен.

Сейчас она доводит его до совершенства и заверяет, что это не займет много времени, так как ей очень хочется подарить свою доску обществу слепых и прийти туда сыграть в шашки.

Школьница отмечает, что ей очень хотелось бы продолжить сотрудничество с обществом слепых и изготовить для них и другие игры. Среди задумок — нарды для слабовидящих.

— Пока у нас только идея, когда мы защищали предыдущий проект, мы думали о нардах, — признается Таня. — Когда мы сходили в общество слепых, нам сказали, что они стоят очень дорого и что там нет сложных деталей. Мы подумали, а почему бы и их не попробовать изготовить. 

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