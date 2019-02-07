Не ТОСковать, а действовать

Построить беседку и танцплощадку, расчистить лес и парк, законно не платить зща отопление целый сезон, наладить сортировку мусора – ТОСы собирают идеи для конкурса ценой в три миллиона рублей. В середине прошлого лета власти Псковской области заявили, что намерены активно развивать территориальное общественное самоуправление в регионе. ТОС – это самоорганизация граждан по месту их жительства для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. До конца года губернатор ставил задачу создать не менее 20 таких объединений. Но псковичи план перевыполнили и, как сообщила начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации области Елена Тимашова, в этом году создали 21 ТОС в центральной и северной части области и еще создается 3 ТОСа в южной части. Чтобы поддержать интерес псковичей к самоуправлению в регионе организовали конкурс проектов на получение финансовой поддержки из областного бюджета. - В этом году в бюджете запланировано 3 миллиона рублей на поддержку территориального общественного самоуправления, - рассказала Елена Тимашова. - Поскольку ТОСы на сегодняшний день не являются юридическими лицами, финансовая поддержка будет осуществляться при содействии муниципалитетов. Гранты будут выделяться в форме субсидий.

Новая танцплощадка

Прием заявок на конкурс начнется 1 апреля и продлится месяц. Сейчас участники ТОСов обдумывают идеи, которым нужна финансовая поддержка. В Лавровской волости территориальное общественное самоуправление официально оформилось в прошлом году, хотя, как рассказал его участник и одновременно глава волости Кирилл Кононов, фактически население деревень уже давно объединилось, чтобы решать проблемы своих поселений. - В деревнях Лавры и Ротово люди давно выходили на субботники, занимались благоустройством своего поселка, - поделился Кирилл Кононов. - Когда появилась программа поддержки территориальных самоуправлений, то фактически работающие ТОСы решили оформить документально. На территории работает два ТОСа, в которые входят около 450 жителей волости. - Люди у нас очень активные, идей много. В Ротово нам предстоит выбрать приоритетный проект из трех: обустроить контейнерную площадку, или установить крытую беседку с теннисным столом, или расчистить и обустроить прилегающий к территории ТОС лесопарк, - сообщил глава волости. Сбор мусора - крайне актуальное направление. - Обустройство мусорных площадок ложится полностью на сельские поселения, а они не имеют больших бюджетов, - говорит Кононов. - Нам надо около 100 контейнерных площадок. Обустроить их все – немалые деньги и время. Если мы стремимся исполнять закон об отходах, надо переходить на сортировку. Тариф не маленький, если мы сами сможем сортировать, это снизит расходы на вывоз мусора. ТОС Лавры - это объединение сразу трех улиц, которые входят в парк старинной усадьбы. Их идея построить новую танцплощадку. - На набережной водохранилища в советское время была построена деревянная летняя эстрада на воде. Сейчас, конечно, доски и сваи сгнили. Мы своими силами восстанавливаем ее уже третий год. По чуть-чуть собираем средства, человек- инициатор сам там работает, является основной движущей силой, - рассказала Кирилл Кононов. Какой проект выбрать для конкурса жители решат в скором времени. В случае победы проекта он получит до 200 тысяч рублей, местное самоуправление вложит еще 10%, а участники ТОСа – свой труд и инициативу.

Водопровод и старая усадьба

В ТОС Логозовской волости входит примерно половина ее жителей. Как рассказал председатель ТОС поселка Щиглицы Антон Никулин, начиналось объединение также с субботников, праздников в поселке, с частной инициативы. - Мой заместитель, активистка Нина Викторовна Панасенко деятельная и инициативная. Я пришел к ней со своей идеей, она поддержала, потом из этого выросло ТОС. Идей в поселке, с которыми можно выйти на конкурс, несколько. - Водоснабжение поселка Щиглицы организовано через водонапорную башню и скважину, - рассказал активист. - Они принадлежат администрации Псковского района, также как и насосная станция, а водосети: трубы, колодцы, запорная арматура - ничьи. Когда выходят из строя трубы или колодец – возникают проблемы. Мы обращались в администрацию волости и района, но безрезультатно. Тогда решили, раз не получается решить проблему так, попробуем сами. Проект будет толчком к тому, чтобы наши сети привели в порядок. Еще одна инициатива, которую можно оформить в проект- благоустройство парка. - Псковский район по программе приграничного сотрудничества России-Латвии-Эстонии получил деньги на реконструкцию нашего парка, - рассказал Антон. - Рядом с ним находится старая усадьба Пальчиковых. Большой одноэтажный бутовый дом, который сейчас заброшен и не используется. У нас нет дома культуры, элементарно негде собираться. Этот дом можно восстановить. Это еще одна идея для конкурса. Возможно, она будет первым этапом большого проекта. Как рассказал Антон Никулин, ТОС может быть зарегистрирован как НКО, и тогда у него появляется возможность участвовать в других грантовых программах, которых в последнее годы в России немало. Это конкурсы президентского фонда, Росмолодежи и других ведомств.

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