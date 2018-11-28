Мальчик с обложки

«Псковская правда» вновь выпустила большой областной фотоальбом с фотографиями всех первоклассников региона. Выбор школьника, чье фото украсило обложку, сделали читатели издания. Даниилу 7 лет исполняется в ноябре, и выход нашей фотогазеты «Я — первоклассник!» станет двойным подарком для мальчика. 1 сентября он пошел в псковскую школу № 2. Увидев сына за школьной партой, его мама Виктория решила, что мальчик достоин стать лицом обложки журнала. Родные и друзья ее поддержали. — Мы об этом конкурсе знали, — говорит Виктория Басова. — У нас в прошлом году в нем дочь участвовала. Правда, не победила. Сейчас Александра учится уже во втором классе. За брата она болела и всячески поддерживала. — Как только я увидела, что конкурс объявили снова, загрузила фотографию сына, — рассказывает мама. — И только потом рассказала об этом Дане и мужу. Оба меня поддержали.

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ

На этот раз Басовы подошли к делу ответственно. Ход голосования отслеживали. — Месяц, пока длилось голосование, выдался довольно тяжелым, — признается Виктория. — Во-первых, постоянно просили друзей и их друзей поддержать Даню, агитировали всех. А во-вторых, надо было следить, чтобы никто нас не обогнал, в этом случае следовало поднажать. Когда родители немного отвлекались, к процессу подключались родные и близкие. — Если нас кто-то догонял по количеству лайков, а я этого не видела, то сразу начинали писать и звонить друзья, просили поднажать, ну и сами здорово нам помогали, — отмечает мама победителя. Виктория говорит, что как бы трудно в этот период времени ни было, мысли все бросить и от участия в конкурсе отказаться даже не возникало. — Ну что вы! — говорит она. — Мы же поставили перед собой цель победить. Как остановиться? Тем более Даня был настроен на победу и каждый день спрашивал об итогах голосования. Совместными усилиями Басовым удалось набрать 4 500 лайков (!) и оторваться от ближайшего соперника Андрея Тихомирова более чем на 800 голосов. — Победе сын очень радовался, — говорит Виктория. — Все ждал, когда состоится обещанная фотосессия на обложку журнала.

КСТАТИ В конкурсе за право попасть на обложку участвовали 34 первоклассника со всей области. Победитель набрал 4500 голосов. Второе место занял Андрей Тихомиров, а третье — Антон Григорьев.

КАРАТИСТ С СОБСТВЕННЫМ МНЕНИЕМ

1 сентября у Даниила началась новая жизнь — он стал первоклассником. В школу ходит с удовольствием. Среди любимых предметов — чтение, окружающий мир, рисование. Пока с трудом дается письмо — Даня привык писать печатными буквами. Читать и писать его научила сестра. Глядя на нее, он и в школу пойти очень хотел. Два года Даниил учит английский язык, занимается в секции каратэ. В свободное время любит рисовать, лепить из пластилина, мастерить поделки. — Сын довольно подвижный ребенок, — рассказывает о нем мама. — Очень ласковый и добрый, но бывает, что и мнение свое может отстоять.