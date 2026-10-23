Осенний месячник по уборке стартовал в Печорском округе

В Печорском округе дали старт традиционному осеннему месячнику по наведению порядка на территории. Акция продлится до 15 ноября, сообщает газета «Печорская правда».

Первыми к уборке закреплённых участков подключились местные школьники. Их примеру могут последовать все жители и организации округа.

Администрация Печорского муниципального округа приглашает трудовые коллективы, предпринимателей и неравнодушных жителей присоединиться к месячнику — привести в порядок территории возле домов и организаций до прихода зимы, убрать опавшую листву и сухую траву.

Отдельная просьба адресована управляющим компаниям: организовать субботники на территориях многоквартирных домов. Жителям многоэтажек предлагают объединиться и выйти на общий субботник, чтобы вместе навести чистоту во дворах и встретить зиму в ухоженном округе.

Кроме того, жителям напомнили о необходимости поддерживать порядок на контейнерных площадках. «Убедительная просьба не устраивать там стихийные свалки. Если у вас нет возможности утилизировать растительный мусор иным способом, пожалуйста, сложите отходы аккуратно в мешки и разместите их рядом с контейнерами, не нарушая порядок на площадке», – призвали местных жителей.