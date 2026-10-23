Дело против мужчин, не сообщивших о диверсии на железной дороге, возбудили в Великих Луках

УФСБ России по Псковской области возбудило уголовное дело в отношении двух мужчин из Великих Лук, подозреваемых в несообщении о преступлении, сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчины знали о намерении знакомой за деньги от неизвестного пользователя Telegram поджечь объект транспортной инфраструктуры в Великолукском районе, но не сообщили в полицию.

Великолучанку, пытавшуюся поджечь шкаф управления электрообогревом на железной дороге, задержали в декабре 2025 года. Сейчас ей предъявлено обвинение в государственной измене и покушении на диверсию группой лиц по предварительному сговору.

В отношении двух мужчин избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.