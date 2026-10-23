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Общество

В Пскове с 1 ноября изменится стоимость проезда по транспортной карте

23 октября 2026 года, 10:25

С 1 ноября в Пскове изменится стоимость проезда в автобусах при оплате транспортной картой. Об этом «Псковской правде» сообщили в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

В Пскове с 1 ноября изменится стоимость проезда по транспортной карте

Фото: Арсений Тимашов

С последнего осеннего месяца одна поездка или провоз багажа при расчёте наличными, банковской картой либо телефоном обойдутся в 51 рубль.

Для держателей транспортной карты цена будет зависеть от числа поездок за месяц: с 1-й по 10-ю – 49 рублей, с 11-й по 20-ю – 48 рублей 50 копеек, с 21-й по 30-ю — 48 рублей, с 31-й по 40-ю – 47 рублей 50 копеек, начиная с 41-й – 47 рублей.

Помимо этого, с 1 ноября изменится стоимость проезда в муниципалитетах.

В Бежаницах, Дедовичах, Дно, Опочке, Острове, Печорах, Порхове, Пустошке, Себеже и Стругах Красных одна поездка будет стоить 37 рублей независимо от способа оплаты. На пригородных маршрутах цена составит 8 рублей за километр пробега.

В ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» уточнили, что решение принято на основании приказов Министерства тарифов и энергетики Псковской области.

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