Спасо-Преображенский собор переходит от Псковского музея-заповедника к епархии

Псковский музей-заповедник известили о том, что он больше не управляет двумя объектами федерального культурного наследия в ансамбле Спасо-Мирожского монастыря — Спасо-Преображенским собором XII века и братскими кельями XV–XIX веков, сообщили «Псковской правде» в музее.

Уведомление направило Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Псковской и Новгородской областях.

В настоящее время музей-заповедник и Псковская епархия Русской православной церкви ведут консультации о том, как обеспечить сохранение и популяризацию Спасо-Преображенского собора, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Реставрацию собора и сбережение фресковой росписи XII века возьмёт на себя религиозная организация. При этом планируется опереться на накопленный музеем за полвека опыт поддержания нужного температурно-влажностного режима, от которого зависит сохранность древних фресок.

Работу по сохранению и популяризации объекта Всемирного наследия предполагается вести совместно с министерством культурного наследия Псковской области и согласовывать с этим ведомством.