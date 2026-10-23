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Общество

Спасо-Преображенский собор переходит от Псковского музея-заповедника к епархии

23 октября 2026 года, 09:29

Псковский музей-заповедник известили о том, что он больше не управляет двумя объектами федерального культурного наследия в ансамбле Спасо-Мирожского монастыря — Спасо-Преображенским собором XII века и братскими кельями XV–XIX веков, сообщили «Псковской правде» в музее.

Спасо-Преображенский собор переходит от Псковского музея-заповедника к епархии

Псковский музей-заповедник

Уведомление направило Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Псковской и Новгородской областях.

В настоящее время музей-заповедник и Псковская епархия Русской православной церкви ведут консультации о том, как обеспечить сохранение и популяризацию Спасо-Преображенского собора, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Реставрацию собора и сбережение фресковой росписи XII века возьмёт на себя религиозная организация. При этом планируется опереться на накопленный музеем за полвека опыт поддержания нужного температурно-влажностного режима, от которого зависит сохранность древних фресок.

Работу по сохранению и популяризации объекта Всемирного наследия предполагается вести совместно с министерством культурного наследия Псковской области и согласовывать с этим ведомством.

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