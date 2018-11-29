ПервоКЛАССная баталия – 2018

На сайте «Псковской правды» стартовал ежегодный масштабный фотоконкурс «ПервоКЛАССная баталия», среди новоиспеченных школьников, попавших на страницы журнала «Я — первоклассник! 2018». Благодаря этому, из года в год набирающему популярность конкурсу, вы сможете показать, насколько вы дружный класс.

Голосуйте за себя и за своего первого учителя. Не важно, в каком районе, в каком уголке Псковской области вы находитесь. Важно ваше желание стать лучшим и получить призы. По традиции, конкурс будет проходить в три этапа.