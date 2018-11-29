ПервоКЛАССная баталия – 2018

На сайте «Псковской правды» стартовал ежегодный масштабный фотоконкурс «ПервоКЛАССная баталия», среди новоиспеченных школьников, попавших на страницы журнала «Я — первоклассник! 2018». Благодаря этому, из года в год набирающему популярность конкурсу, вы сможете показать, насколько вы дружный класс.
Голосуйте за себя и за своего первого учителя. Не важно, в каком районе, в каком уголке Псковской области вы находитесь. Важно ваше желание стать лучшим и получить призы. По традиции, конкурс будет проходить в три этапа.
Первый этап конкурс начинается 29 ноября 2018 года и продолжится до 27 декабря 2018 года. В нем примут участие около 500 классов из всех районов области. После подсчета голосов мы назовем по одному классу из каждого муниципалитета. Именно этот класс представит свой район в втором этапе.
На третьем этапе участникам финальной тройки предстоит вырезать из газеты «Псковская правда – Вече» купоны, которые будут напечатаны в номерах за 30 января, 6, 13 и 20 февраля 2019 года. Тройка призовых мест распределится по количеству собранных купонов.
Подведение итогов и вручение сертификатов на получение призов – до 15 марта 2019 года.
1 место – билеты для каждого ребенка в победившем классе в аквапарк «Акваполис» (г. Псков).
2 место – экскурсия на Псковский хлебокомбинат для победившего класса.
3 место – прогулка на теплоходе по реке Великой в Пскове после открытия навигационного сезона.
В этом году лицом журнала «Я — первоклассник!» стал Даниил Басов. Ему в ноябре исполняется 7 лет и выход нашей фотогазеты стал двойным подарком для мальчика.