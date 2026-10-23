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Происшествия

В Печорском районе кроссовер вспыхнул после столкновения с ограждением

23 октября 2026 года, 10:50

Поздним вечером возле деревни Копаницы в Печорском районе произошла серьёзная авария, закончившаяся пожаром. О случившемся сообщил канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.

В Печорском районе кроссовер вспыхнул после столкновения с ограждением

Фото: Псковская сводка

Согласно предварительным сведениям, женщина за рулем BMW X3 потеряла контроль над автомобилем, и машина на полном ходу врезалась в дорожное ограждение. От удара транспортное средство воспламенилось.

Прибывшие оперативно пожарные расчёты сбили пламя. Пострадавших нет. Инспекторы Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.

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