Свыше 120 полотен написали художники из восьми городов в Псково-Печерском монастыре





К участию в пленэре присоединились живописцы из восьми городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Ессентуков, Кемерово, Дубны и Бронниц. На протяжении десяти дней они жили и работали в стенах монастыря, перенося на холст его архитектуру и атмосферу.

Выставку развернули в Псково-Печерской духовной семинарии. Помимо живописи, художники погрузились в историю обители: для них организовали обзорную экскурсию по монастырю и посещение пещер.

Арт-марафон проводился в рамках международного пленэрно-выставочного движения «Русская Атлантида». Организаторы — Санкт-Петербургский центр гуманитарных программ, Союз художников России и комиссия по культуре Санкт-Петербургского регионального отделения Всемирного русского народного собора.

«Художники постепенно будут возвращаться домой, увозя с собой работы и то, что не передать словами, – свет, тишину и дыхание древней обители. А написанные здесь виды Псково-Печерского монастыря увидят в разных уголках нашей родины», – отметили организаторы.