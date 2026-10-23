Великолукские фонтаны готовят к зиме

Фонтанный сезон в Великих Луках подошёл к концу. Теперь специалистам предстоит подготовить гидротехнические сооружения к холодам, чтобы уберечь оборудование и конструкции от морозов, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

По словам руководителя администрации города Андрея Беляева, при консервации из чаш и трубопроводов полностью сливают воду и убирают мусор. Насосы и двигатели обесточивают и подготавливают к длительному простою до следующего тёплого сезона.

Такие работы необходимы, чтобы замёрзшая вода не повредила трубопроводы, насосы и декоративные элементы фонтанов.

Вновь запустить фонтаны планируют после установления устойчивой плюсовой температуры — ориентировочно в мае.