График работы кабинета УЗИ изменится в Псковском перинатальном центре

С 23 по 31 октября в Псковском клиническом перинатальном центре будет действовать временный график работы кабинета ультразвуковой диагностики. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

В эти дни специалисты принимают исключительно по предварительной записи – без неё пациентов не примут.

С 23 по 30 октября кабинет УЗИ работает с 12:00 до 18:00, 31 октября — с 10:00 до 14:00. Приём ведут врачи ультразвуковой диагностики Ирина Бурдонос и Елена Букша.

Записаться на исследование можно по телефону (8 8112) 67-29-82 с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:00. Запись на УЗИ в ноябре откроется после 27 октября.