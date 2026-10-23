Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

График работы кабинета УЗИ изменится в Псковском перинатальном центре

23 октября 2026 года, 14:28

С 23 по 31 октября в Псковском клиническом перинатальном центре будет действовать временный график работы кабинета ультразвуковой диагностики. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения. 

График работы кабинета УЗИ изменится в Псковском перинатальном центре

Псковский перинатальный центр

В эти дни специалисты принимают исключительно по предварительной записи – без неё пациентов не примут.

С 23 по 30 октября кабинет УЗИ работает с 12:00 до 18:00, 31 октября — с 10:00 до 14:00. Приём ведут врачи ультразвуковой диагностики Ирина Бурдонос и Елена Букша.

Записаться на исследование можно по телефону (8 8112) 67-29-82 с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:00. Запись на УЗИ в ноябре откроется после 27 октября.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Тыква-гигант выросла у семьи Соловьевых в Новоржевском районе
В Пушкинских Горах подходит к концу реконструкция котельной
Мужа и жену из Палкино приговорили к обязательным работам за кражи в магазине
С 35-летием службы поздравил псковских таможенников Игорь Иванов
Жительница Локни предстала перед судом за кражу плиты и аккумуляторов
К 1 июня 2027 года в Пскове отремонтируют 23 тротуара
В Пскове обсуждают установку мемориальной доски Николаю Фан-дер-Флиту
В Пскове заработали Региональный центр реставрации библиотечных фондов
«Псковпассажиравтотранс» назвал причины роста цен на проезд

Комментарии

Авторизация
No comments
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать
История на ощупь

Общество
21 октября 08:38

История на ощупь

В Острове создают музей памяти воинов-вертолетчиков
Правила хорошего вида

Общество
15 октября 11:01

Правила хорошего вида

Как Псков наводит порядок в торговле и рекламе