«Псковпассажиравтотранс» назвал причины роста цен на проезд

С 1 ноября «Псковпассажиравтотранс» повышает тарифы на общественный транспорт. Причиной в компании назвали заметный рост стоимости топлива и запасных частей: с начала 2026 года бензин и дизель подорожали более чем на 30 %, сообщили в организации.

Разовый проезд подорожает на 10,8 %, однако, как подчёркивают в компании, это ниже экономически обоснованной стоимости поездки. Цена же поездки по транспортной карте — в зависимости от числа поездок за месяц — остаётся без изменений.

Сколько будут платить пассажиры: в Пскове разовая поездка обойдётся в 51 рубль, в Великих Луках — в 42 рубля. В Бежаницах, Дедовичах, Дно, Опочке, Острове, Печорах, Порхове, Пустошке, Себеже, Стругах Красных и Новосокольниках проезд будет стоить 37 рублей, в Невеле — 38 рублей.

Новые тарифы действуют на маршрутах АО «Псковпассажиравтотранс». Решение принято согласно приказам Министерства тарифов и энергетики от 21 октября 2026 года.