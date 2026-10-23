Пскович запечатлел полярное сияние и метеорный поток над Изборском

Как рассказал автор снимков, дуга сияния возникла в северной части неба — при Kp-индексе 3 и лунной засветке. Явление держалось примерно с 23:30 до 01:30, после чего пропало. Невооружённым глазом его можно было разглядеть с трудом.

Параллельно Митрофанов снимал метеоры потока Ориониды на Труворовом Городище в Изборске – в основном на смартфон. За ночь ему удалось зафиксировать 12 метеоров Орионид, а также несколько спорадических и принадлежащих другим потокам.

Итоговый кадр с метеорами астрофотограф обещает выложить после обработки.