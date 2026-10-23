Псковскому району выдали паспорт готовности к отопительному сезону

Псковский муниципальный округ получил паспорт готовности к новому отопительному сезону. Об этом сообщила глава района Наталья Фёдорова в MAX.

По её словам, за этим документом стоит масштабный труд многих людей, которые всё лето и осень приводили инфраструктуру в готовность к холодам.

В многоквартирных домах выполнили промывку и опрессовку систем отопления, оформили паспорта готовности. Подготовлены индивидуальные тепловые пункты, проведены проверки котельных и тепловых сетей. С поставщиками заключены договоры на топливо, поставки идут по графику.

«Всё это – результат слаженной работы коммунальных служб, управляющих и ресурсоснабжающих организаций, профильных отделов администрации, МУП «Колхоз имени Залита», – отметила Наталья Фёдорова.

Она поблагодарила всех, кто участвовал в подготовке, а также правительство региона за помощь и дополнительное финансирование. Глава округа подчеркнула, что отопительный сезон – это всегда время повышенного внимания, и даже с полученным паспортом власти продолжают держать руку на пульсе.