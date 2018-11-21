Мама для аистов

В Ремдовском заказнике на территории Гдовского района заработал первый в России реабилитационный центр для белых аистов.

Не успев открыться, центр уже поучаствовал в судьбе семнадцати аистов.

Деньги на строительство теплого дома, где смогут зимовать раненые и не улетевшие по разным причинам птицы, собирали всем миром. Жертвовали даже из Канады, Италии, Израиля и других стран.

Автор идеи проекта «Построим Дом для Аистов!» — орнитолог, кандидат биологических наук, научный сотрудник заказника «Ремдовский» Марина Сиденко, которая занимается помощью аистам уже больше пятнадцати лет.

— Все началось еще со времен моей работы в национальном парке «Смоленское Поозерье», — рассказывает Марина. — Буквально в первый же год мне начали привозить раненых аистов и птенцов, выпавших из гнезд.

В 2006 году у Марины появилась аистиха по имени Варечка. Птенца подобрал деревенский житель, выкормил, но с наступлением холодов встал вопрос, где Варечка будет зимовать.

— У Варечки были здоровые крылья, и в первую же весну мы ее выпустили на волю, — вспоминает Марина. — Но осенью она не отправилась зимовать, а отлетела всего на километр в соседнюю деревню. Пришлось ее снова забрать, и зиму она провела в утепленном подвале.

Варечка прожила вместе с семьей Марины Сиденко одиннадцать лет, со всеми переехала на постоянное место жительства из Смоленской области в Псковскую. Но в прошлом году Варечку убила лиса, которая пробралась в закрытый вольер.

— Я очень долго горевала, Варечка была уже как член семьи, — продолжает Марина. — Потом подумала, что вернуть к жизни своего любимого аиста я уже не в силах, зато смогу помочь многим другим — так возникла идея проекта.

Сейчас на реабилитацию к Марине аистов привозят не только из Псковской, но и из соседних областей — Тверской, Смоленской и даже из Подмосковья.

Эти птицы очень часто получают травмы ног и крыльев. Могут столкнуться с линией электропередач или попасть под машину.

— Всегда предупреждаю водителя: если видите на дороге аиста, притормозите, — говорит Марина. — Они очень часто кормятся вдоль дорог, где подбирают погибших животных. Аисты очень медленно взлетают и набирают высоту, и если машина несется на большой скорости, столкновение неизбежно.