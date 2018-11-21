Мама для аистов

В Ремдовском заказнике на территории Гдовского района заработал первый в России реабилитационный центр для белых аистов.
Не успев открыться, центр уже поучаствовал в судьбе семнадцати аистов.
Деньги на строительство теплого дома, где смогут зимовать раненые и не улетевшие по разным причинам птицы, собирали всем миром. Жертвовали даже из Канады, Италии, Израиля и других стран.
Автор идеи проекта «Построим Дом для Аистов!» — орнитолог, кандидат биологических наук, научный сотрудник заказника «Ремдовский» Марина Сиденко, которая занимается помощью аистам уже больше пятнадцати лет.
— Все началось еще со времен моей работы в национальном парке «Смоленское Поозерье», — рассказывает Марина. — Буквально в первый же год мне начали привозить раненых аистов и птенцов, выпавших из гнезд.
В 2006 году у Марины появилась аистиха по имени Варечка. Птенца подобрал деревенский житель, выкормил, но с наступлением холодов встал вопрос, где Варечка будет зимовать.
— У Варечки были здоровые крылья, и в первую же весну мы ее выпустили на волю, — вспоминает Марина. — Но осенью она не отправилась зимовать, а отлетела всего на километр в соседнюю деревню. Пришлось ее снова забрать, и зиму она провела в утепленном подвале.
Варечка прожила вместе с семьей Марины Сиденко одиннадцать лет, со всеми переехала на постоянное место жительства из Смоленской области в Псковскую. Но в прошлом году Варечку убила лиса, которая пробралась в закрытый вольер.
— Я очень долго горевала, Варечка была уже как член семьи, — продолжает Марина. — Потом подумала, что вернуть к жизни своего любимого аиста я уже не в силах, зато смогу помочь многим другим — так возникла идея проекта.
Сейчас на реабилитацию к Марине аистов привозят не только из Псковской, но и из соседних областей — Тверской, Смоленской и даже из Подмосковья.
Эти птицы очень часто получают травмы ног и крыльев. Могут столкнуться с линией электропередач или попасть под машину.
— Всегда предупреждаю водителя: если видите на дороге аиста, притормозите, — говорит Марина. — Они очень часто кормятся вдоль дорог, где подбирают погибших животных. Аисты очень медленно взлетают и набирают высоту, и если машина несется на большой скорости, столкновение неизбежно.
Сейчас на попечении Марины Сиденко пятнадцать аистов. Еще двоим пернатым недавно «нашли хорошие руки». Остальные птицы с наступлением холодов переедут в специально построенный для них теплый дом. Пока часть аистов живет у Марины в теплице, часть разместилась в надворных постройках. Новый дом для них практически готов, остались некоторые мелочи. Здесь для аистов оборудуют вольеры и будут топить печь. Многие птицы останутся в центре навсегда. Если аист сломал крыло, летать он уже не сможет. Поэтому без помощи людей такая птица не выживет.
На этот теплый дом собрали почти 400 тысяч рублей.
Фото Андрея Степанова.
— Не так давно в Гдове был случай, — вспоминает Марина. — На крышу дома, где со дня на день должен был появиться новорожденный ребенок, в пять утра свалился аист. Жильцы проснулись от страшного грохота о металлическую крышу. Оказалось, на крышу неудачно приземлился неопытный молодой аист, при этом повредил себе связки на ноге, не мог ходить, скатился с крыши во двор. Они связались с нами, мы приехали и забрали аиста к себе. Он долго не мог опираться на ногу, но сейчас травма практически незаметна, думаю, в следующем году он улетит.
У каждого аиста своя история. Айку подобрали в Гдовском районе. Ее ветром сбросило с гнезда, когда она была еще нелетным птенцом, ходила по деревне Брагино, выпрашивала корм, тормозила проезжавшие мимо машины.
С печью аисты комфортно перезимуют.
Фото Андрея Степанова.
Митяя под аистиным гнездом подобрала в деревне Удуха Порховского района жительница Петербурга, когда ему было не больше семи дней от роду, выкормила и в сентябре передала на попечение Марины.
— Как же вы выкормили такого крохотного птенца? — поинтересовалась Марина у спасительницы Митяя. — Сама я выкармливала только трехнедельных аистов.
Женщина рассказала, что резала на очень мелкие кусочки рыбу, жевала ему колбасу, давала сыр и творог.
В природе аисты питаются мышами, змеями, лягушками, насекомыми, но в неволе их кормят либо сырой рыбой, либо, это более дешевый вариант, куриными головами. Марина Сиденко подсчитала, сейчас пятнадцати ее постояльцам нужно семь с половиной килограммов корма в день. В месяц набегает 10-12 тысяч рублей. Марина очень рассчитывает на помощь благотворителей. Иначе реабилитационному центру не выжить.
Митяй сейчас тоже ест куриные головы, но живет отдельно от своих собратьев.
В неволе аисты едят куриные головы.
Фото Андрея Степанова.
— В научном мире есть термин «импринтинг», или запечатление, — говорит Марина. — Птенец считал мамой женщину, которая его выкормила. Теперь Митяй чувствует себя человеком и не понимает, что он птица. Когда его только привезли, поселили вместе с другими аистами, то он вел себя очень агрессивно. Мы побоялись, что он забьет других птиц.
Митяя пришлось отселить, теперь он живет отдельно. Дружит с людьми, радостно бежит навстречу и очень любит, когда его гладят.
Белый аист всегда селится по соседству с людьми, исторически у человека и этих птиц сложилась тесная связь. Когда вымирает деревня, аисты тоже исчезают. Даже ученые не могут объяснить этот феномен.
— В Чернобыльской зоне сейчас благоденствуют многие виды диких животных, — говорит Марина. — Но белые аисты там так и не появились. Они ушли с этой территории вслед за людьми.
Марина Сиденко поделилась своим интересным наблюдением. Аисты могут жить в заброшенной деревне, но только при условии, что в зоне видимости есть другая, жилая, деревня.