Помочь может каждый

Бесплатные обеды для нуждающихся, подготовка волонтеров для работы с инвалидами, отлов и стерилизация бродячих животных — все эти проекты, важные для города и существующие благодаря энтузиазму общественников или инициативных групп, нуждаются в поддержке, в том числе материальной. Посильную помощь добрым делам может оказать каждый пскович, который примет участие в «Круге благотворителей». Именно так называется акция, которую уже второй раз проводит в Пскове фонд «Добрый город».

ЙОГА ДЛЯ ТЕБЯ И МЕНЯ

Общественная организация «Зоозащита» представляет проект гуманного сокращения численности бездомных животных в Пскове. Зоозащитники собирают средства на покупку медикаментов для проведения стерилизации бродячих кошек и собак. Планируется стерилизовать 200 животных. Операции будут проводить в местных клиниках, но большую часть животных стерилизуют прямо в приюте — там оборудована операционная.

— Организация существует с 2009 года и с начала своего существования там занимаются стерилизацией, потому что это единственный адекватный способ сокращения количества таких животных в регионе. Кроме того, с 2013 года на территории города действует приют для бездомных животных «Лесопилка», где содержат отловленных на улице собак и кошек до передачи их новым владельцам — отметила пресс-секретарь фонда «Добрый город» Надежда Николенко.

Также фонд поддержал заявку благотворительного проекта «Пища для жизни», который целиком существует на пожертвования неравнодушных людей. Весной «Псковская правда» подробно рассказывала об этом проекта. Команда добровольцев готовит и раздает три раза в неделю бесплатные обеды нуждающимся. Прийти за ними может абсолютно любой человек. Среди подопечных — одинокие пенсионеры, инвалиды, бездомные и просто люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Кто-то потерял квартиру, у кого-то трудности с работой. Для многих горячие обеды — временная поддержка, пока ситуация не изменится в лучшую сторону. Но есть и постоянные клиенты. Волонтеры раздают 70-80 горячих обедов в день. Оставшиеся порции отвозят в социальную гостиницу для бездомных. Дополнительные средства необходимы на развитие благотворительной программы — приобретение тестомеса для выпечки хлеба, кухонного инвентаря, одноразовой посуды.

Третьей одобренной заявкой стал проект общественной благотворительной организации «Общество родителей детей-инвалидов с аутизмом «Я и Ты». Она организовала постоянное сопровождаемое проживание лиц с инвалидностью и подготовила проект, направленный на расширение знаний инвалидов о здоровом образе жизни.

— Для совместного проживания людей с ментальными нарушениями оборудована квартира. В рамках проекта планируются занятия с подопечными по теме здорового образа жизни и мастер-классы по йоге, а также распространение информации о людях с тяжелыми и множественными нарушениями развития среди студентов ПсковГУ, развитие толерантного отношения общества к таким людям, — сообщила Надежда Николенко.

Средства необходимы на материалы для обучающих семинаров и изготовление информационных материалов, а также на проведение занятий и мастер-классов.