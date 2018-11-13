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Общество

Помочь может каждый

«Добрый город» планирует собрать на детей с особенностями, бездомных собак и голодных взрослых 150 тысяч рублей

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Светлана Синцова
13 ноября 2018 года, 10:00
Фото: Александр Сидоренко
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Бесплатные обеды для нуждающихся, подготовка волонтеров для работы с инвалидами, отлов и стерилизация бродячих животных — все эти проекты, важные для города и существующие благодаря энтузиазму общественников или инициативных групп, нуждаются в поддержке, в том числе материальной. Посильную помощь добрым делам может оказать каждый пскович, который примет участие в «Круге благотворителей». Именно так называется акция, которую уже второй раз проводит в Пскове фонд «Добрый город».

ЙОГА ДЛЯ ТЕБЯ И МЕНЯ

Общественная организация «Зоозащита» представляет проект гуманного сокращения численности бездомных животных в Пскове. Зоозащитники собирают средства на покупку медикаментов для проведения стерилизации бродячих кошек и собак. Планируется стерилизовать 200 животных. Операции будут проводить в местных клиниках, но большую часть животных стерилизуют прямо в приюте — там оборудована операционная.

— Организация существует с 2009 года и с начала своего существования там занимаются стерилизацией, потому что это единственный адекватный способ сокращения количества таких животных в регионе. Кроме того, с 2013 года на территории города действует приют для бездомных животных «Лесопилка», где содержат отловленных на улице собак и кошек до передачи их новым владельцам — отметила пресс-секретарь фонда «Добрый город» Надежда Николенко.

Также фонд поддержал заявку благотворительного проекта «Пища для жизни», который целиком существует на пожертвования неравнодушных людей. Весной «Псковская правда» подробно рассказывала об этом проекта. Команда добровольцев готовит и раздает три раза в неделю бесплатные обеды нуждающимся. Прийти за ними может абсолютно любой человек. Среди подопечных — одинокие пенсионеры, инвалиды, бездомные и просто люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Кто-то потерял квартиру, у кого-то трудности с работой. Для многих горячие обеды — временная поддержка, пока ситуация не изменится в лучшую сторону. Но есть и постоянные клиенты. Волонтеры раздают 70-80 горячих обедов в день. Оставшиеся порции отвозят в социальную гостиницу для бездомных. Дополнительные средства необходимы на развитие благотворительной программы — приобретение тестомеса для выпечки хлеба, кухонного инвентаря, одноразовой посуды.

Третьей одобренной заявкой стал проект общественной благотворительной организации «Общество родителей детей-инвалидов с аутизмом «Я и Ты». Она организовала постоянное сопровождаемое проживание лиц с инвалидностью и подготовила проект, направленный на расширение знаний инвалидов о здоровом образе жизни.

— Для совместного проживания людей с ментальными нарушениями оборудована квартира. В рамках проекта планируются занятия с подопечными по теме здорового образа жизни и мастер-классы по йоге, а также распространение информации о людях с тяжелыми и множественными нарушениями развития среди студентов ПсковГУ, развитие толерантного отношения общества к таким людям, — сообщила Надежда Николенко.

Средства необходимы на материалы для обучающих семинаров и изготовление информационных материалов, а также на проведение занятий и мастер-классов.

ПО 50 ТЫСЯЧ

«Круг благотворителей» первый раз провели в Пскове в марте 2018 года. Благотворителей пригласили на презентацию социально значимых проектов детского сада «Тополек» (обустройство детской площадки для слабовидящих детей), «Ротари Клуба «Псков» (посадка фруктовых садов в детских домах) и Интеграционных мастерских (формирование положительного общественного мнения в отношении людей с ограниченными возможностями). Организаторам удалось собрать 160 тысяч рублей в поддержку трех проектов.

В «Круг благотворителей» могут подавать заявки не только общественные организации, но и частные инициативные группы:

— Обычно грантовую поддержку получают общественные организации. Здесь же достаточно представить социально ориентированный проект, который каким-то образом отражается на жизни общества, города, деревни или поселка, — отметила пресс-секретарь фонда «Добрый город» Надежда Николенко.

Несмотря на то что формат сбора средств был новым для Пскова, первая акция «Круга благотворителей» прошла успешно. Поэтому фонд «Добрый город» решил продолжить реализацию этого проекта.

— Мы рассчитываем собрать по 50 тысяч рублей на каждый проект, — говорит Надежда Николаенко. — Но так как мероприятие предполагает живой сбор пожертвований, средств может быть собрано больше или меньше. Никакой «рекомендуемой» суммы пожертвований нет — кто сколько сочтет нужным, — отметила пресс-секретарь фонда. 

СПРАВКА

Акция «Круг благотворителей» состоится в конференц-зале «Двора Подзноева» 21 ноября в 18 часов. Гостей познакомят с отчетами о реализованных проектах, которые были поддержаны в марте этого года. Также состоится презентация новых проектов и сбор средств в их поддержку.

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