Ищем «А» в телевизоре

Наши старые телевизоры перестанут показывать, так как больше не смогут принимать аналоговый сигнал.

Произойдет это не 1 января, а через неделю-другую, когда отгремят новогодние праздники и закончатся каникулы. Скорее всего, с середины месяца.

— Дату пока обсуждают, — сказал директор Псковского областного радиотелевизионного передающего центра Александр Лаптиев. — Вероятно, это будет между 10 и 15 января. Чуть позже появится постановление правительства, где укажут точную дату.

Если ваш телевизор не принимает цифровой сигнал, придется купить новое оборудование: приставку и антенну. Либо поменять телевизор.

Все телевизоры начиная с 2012 года выпуска автоматически принимают цифровой сигнал. А вот если модель выпущена раньше, нужно смотреть в каждом конкретном случае.

В правом верхнем углу экрана телевизора всегда есть логотип канала, который в данный момент показывает. Если рядом с логотипом стоит буква «А», значит, у вас пока аналоговое телевидение.

Самая простая приставка стоит от 700 рублей и выше, дециметровая антенна — от 300 рублей. Продаются они в любом магазине, где торгуют бытовой техникой. Они помогут принимать цифровой сигнал. Антимонопольная служба обещает следить, чтобы цены не взвинтили.

Возможно, жителям Пскова все-таки оставят два-три федеральных канала, которые будет принимать и старое оборудование. Речь идет о Первом канале, «России-1» и НТВ.

— Точных сведений пока нет. Решение об этом принимают вещатели, — сказал Александр Лаптиев.

Даже если эти каналы останутся в аналоговом формате, смотреть их смогут лишь жители областного центра. Такое решение приняли в правительстве для городов с населением больше 100 тысяч человек.

— С ноября мы запускаем в тестовом режиме вещание двадцати бесплатных каналов в цифровом качестве, — сказал Александр Лаптиев. — Пока их смотрят только жители Пскова и Великих Лук