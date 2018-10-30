Особые заслуги

Депутаты Псковского областного Собрания 25 октября большинством голосов приняли законопроект «О наградах Псковской области», внесенный губернатором Михаилом Ведерниковым. Документ разъясняет, кого и как будут награждать за заслуги перед регионом. Закон вступает в силу с 1 января будущего года.

ЗВАНИЕ

Кому дают: тем, кто постоянно живет в Псковской области не менее 20 лет и имеет аналогичный общий трудовой стаж, а также был ранее награжден медалью «За заслуги перед Псковской областью», или государственной наградой Российской Федерации, или государственной наградой СССР. Единовременная выплата: 100 тысяч рублей.

МЕДАЛЬ

Кому дают: родителям (усыновителям), воспитавшим менее трех детей при условии, если хотя бы один ребенок достиг особо выдающихся успехов в трудовой, служебной, творческой или общественной деятельности либо совершил подвиг. Единовременная выплата: 30 тысяч рублей.

ЗВАНИЕ

Кому дают: гражданам РФ, проживающим на территории региона и имеющим трудовой стаж не менее 35 лет для женщин и 40 лет для мужчин. Порядок и условия присвоения звания определяются в соответствии с законом области «О ветеранах труда Псковской области».

МЕДАЛЬ

Кому дают: гражданам РФ вне зависимости от места проживания за особый вклад в социально-экономическое развитие региона. Награжденный должен иметь 15-летний трудовой стаж и быть ранее отмечен почетным знаком «За заслуги перед Псковской областью». Также медаль могут получить лица, проявившие мужество, смелость и отвагу при совершении подвига, получившего широкую огласку на территории региона и за его пределами. Единовременная выплата: 50 тысяч руб­лей.

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