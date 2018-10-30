Особые заслуги

Депутаты Псковского областного Собрания 25 октября большинством голосов приняли законопроект «О наградах Псковской области», внесенный губернатором Михаилом Ведерниковым. Документ разъясняет, кого и как будут награждать за заслуги перед регионом. Закон вступает в силу с 1 января будущего года.
«Почетный гражданин Псковской области»
Кому дают: тем, кто постоянно живет в Псковской области не менее 20 лет и имеет аналогичный общий трудовой стаж, а также был ранее награжден медалью «За заслуги перед Псковской областью», или государственной наградой Российской Федерации, или государственной наградой СССР.
Единовременная выплата: 100 тысяч рублей.
«Родительская слава Псковской области»
Кому дают: родителям (усыновителям), воспитавшим менее трех детей при условии, если хотя бы один ребенок достиг особо выдающихся успехов в трудовой, служебной, творческой или общественной деятельности либо совершил подвиг.
Единовременная выплата: 30 тысяч рублей.
«Ветеран труда Псковской области»
Кому дают: гражданам РФ, проживающим на территории региона и имеющим трудовой стаж не менее 35 лет для женщин и 40 лет для мужчин. Порядок и условия присвоения звания определяются в соответствии с законом области «О ветеранах труда Псковской области».
«За заслуги перед Псковской областью»
Кому дают: гражданам РФ вне зависимости от места проживания за особый вклад в социально-экономическое развитие региона. Награжденный должен иметь 15-летний трудовой стаж и быть ранее отмечен почетным знаком «За заслуги перед Псковской областью». Также медаль могут получить лица, проявившие мужество, смелость и отвагу при совершении подвига, получившего широкую огласку на территории региона и за его пределами.
Единовременная выплата: 50 тысяч рублей.
«За заслуги перед Псковской областью»
Кому дают: наградят за значительные заслуги в социально-экономическом развитии региона, укрепление законности, защиту прав и свобод граждан и иные заслуги. При этом награждаемый может быть не только россиянином, но и иностранным гражданином.
Единовременная выплата: 10 тысяч рублей.