Частица Израиля в Пскове

С 9 по 14 октября в Пскове проходят Дни культуры Израиля. Мероприятие посвящено 70-летию образования Государства Израиль. В программе — открытие двух выставок исторических фотографий и архивных материалов, подготовленных министерством иностранных дел Израиля и мемориальным комплексом «Яд Вашем» (Иерусалим), и кинофестиваль «Ретроспектива израильского кино».

ИСТОРИЯ НА ФОТОБУМАГЕ

В 2014 году наш парламент, Кнессет, принял закон, установивший День памяти еврейских беженцев из арабских стран, которые были вынуждены покинуть свои дома и были изгнаны оттуда в буквальном смысле слова. Этот день отмечается 30 ноября. Дата выбрана не случайно: это следующий день после исторического решения ООН о разделении Палестины на два государства. После этого решения гонения на евреев в арабских странах усилились. Поэтому мы организуем эту выставку наряду с другими мероприятиями в рамках Дней культуры Израиля в Пскове.

По ее словам, на выставке представлены фотографии из архивов и информационные материалы к ним. Посетители познакомятся с жизнью еврейских диаспор в арабских странах, а также с событиями конца 40-х — начала 50-х годов XX века, которые привели к массовому исходу евреев из этих стран и практически к прекращению существования целых общин, которые жили там на протяжении веков.

Выставка «Не по долгу службы, а по зову сердца» посвящена дипломатам, которые удостоились звания «Праведники народов мира» за личное мужество и человечность, проявленные ради спасения еврейских беженцев в годы холокоста. Их подвиг получил признание спустя многие годы.

— Эта тема всегда актуальна. Израиль помнит и чтит людей, которые, рискуя своей жизнью и жизнью своих семей и близких, спасали евреев, протягивали им руку помощи в ужасные годы холокоста, — отмечает Ольга Слов. — С 1963 года музей памяти холокоста «Яд Вашем» начал реализацию проекта по поиску людей, которые это делали и которым впоследствии присуждено звание праведников народов мира. Выставка заставляет задуматься о том времени, о тех ужасах, которые были, и о том, что человек, несмотря на страшную ситуацию вокруг себя, всегда имеет возможность оставаться человеком.