Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество

Частица Израиля в Пскове

Как уходили евреи из арабских стран, кто такие дипломаты-праведники, какую комедию цитируют израильтяне — рассказывают Дни культуры Израиля в областном центре

Текст:
Светлана Синцова
10 октября 2018 года, 08:56
Фото:
0

С 9 по 14 октября в Пскове проходят Дни культуры Израиля. Мероприятие посвящено 70-летию образования Государства Израиль. В программе — открытие двух выставок исторических фотографий и архивных материалов, подготовленных министерством иностранных дел Израиля и мемориальным комплексом «Яд Вашем» (Иерусалим), и кинофестиваль «Ретроспектива израильского кино».

ИСТОРИЯ НА ФОТОБУМАГЕ

Выставка «Еврейские беженцы из арабских стран» знакомит зрителей с историческими и культурными особенностями существования еврейских общин на территории Ближнего Востока, Северной Африки, Аравийского полуострова, региона Персидского залива.

В 2014 году наш парламент, Кнессет, принял закон, установивший День памяти еврейских беженцев из арабских стран, которые были вынуждены покинуть свои дома и были изгнаны оттуда в буквальном смысле слова. Этот день отмечается 30 ноября. Дата выбрана не случайно: это следующий день после исторического решения ООН о разделении Палестины на два государства. После этого решения гонения на евреев в арабских странах усилились. Поэтому мы организуем эту выставку наряду с другими мероприятиями в рамках Дней культуры Израиля в Пскове.

Ольга Слов, генеральный консул Израиля в Санкт-Петербурге
По ее словам, на выставке представлены фотографии из архивов и информационные материалы к ним. Посетители познакомятся с жизнью еврейских диаспор в арабских странах, а также с событиями конца 40-х — начала 50-х годов XX века, которые привели к массовому исходу евреев из этих стран и практически к прекращению существования целых общин, которые жили там на протяжении веков.

Выставка «Не по долгу службы, а по зову сердца» посвящена дипломатам, которые удостоились звания «Праведники народов мира» за личное мужество и человечность, проявленные ради спасения еврейских беженцев в годы холокоста. Их подвиг получил признание спустя многие годы.

— Эта тема всегда актуальна. Израиль помнит и чтит людей, которые, рискуя своей жизнью и жизнью своих семей и близких, спасали евреев, протягивали им руку помощи в ужасные годы холокоста, — отмечает Ольга Слов. — С 1963 года музей памяти холокоста «Яд Вашем» начал реализацию проекта по поиску людей, которые это делали и которым впоследствии присуждено звание праведников народов мира. Выставка заставляет задуматься о том времени, о тех ужасах, которые были, и о том, что человек, несмотря на страшную ситуацию вокруг себя, всегда имеет возможность оставаться человеком.

КЛАССИКА КИНОКОМЕДИИ

Также для псковичей подготовлена специальная программа «Ретроспектива израильского кино», посвященная 70-летию со дня основания Государства Израиль. Кинопоказ станет прекрасной возможностью познакомиться ближе с повседневной жизнью, проблемами и культурой Израиля:

— Мы показываем шесть фильмов. Это фильмы разных лет, которые так или иначе отметились в истории Израиля. Картина «Высота «Хальфон» не отвечает», которой будет закрыт фестиваль, уже стала классикой кинокомедии. Нет ни одного израильтянина, который не знает этот фильм и не использует в своей речи фразы из него, ставшие уже крылатыми выражениями. Есть комедии, есть более драматичные истории. Я уверена, что гости фестиваля будут довольны нашим выбором и получат большое удовольствие от этих фильмов. И конечно, хочется поблагодарить наших партнеров — Театрально-концертную дирекцию Псковской области, которая помогла нам организовать это событие, которое, я уверена, будет очень положительно воспринято псковичами. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
2 ноября 10:46

Не могу молчать

Отсутствие урн, неухоженный мемориал, очередь в дневной стационар — не мирится с беспорядком и бесхозяйственностью 81-летняя псковичка

Общество
30 октября 16:52

В штыки

Чиновники два дня решали, кто должен приводить в порядок солдата Первой мировой на набережной (ВИДЕО)

Общество
30 октября 12:13

Наведём порядок

11 важных вопросов о новой системе сбора и утилизации мусора

4 ноября

  • Псковичи отмечают праздник стрит-артом
  • Полицейские ищут пропавшего жителя Печорского района
  • Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем народного единства
  • Сегодня в воркаут-центре пройдет день открытых дверей
  • Губернатор представил вариант флага с традиционным псковским орнаментом
  • Сегодня отмечают День народного единства

    • 3 ноября

  • Псковский полицейский принимает участие в финальном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый»
  • В Великих Луках полиция раскрыла кражу мобильного телефона
  • Чемпионат по дворовому футболу открывается сегодня в Пскове
  • Дополнительные «Ласточки» пустят между Псковом и Петербургом 3 и 5 ноября
  • В Псковском районе продолжают розыск пропавшей женщины
  • В субботу псковичей ожидает дождливая погода

    • 2 ноября

  • Более 270 мероприятий пройдут в Псковской области в День народного единства (ПРОГРАММА)
  • Двор дома ул. Невского, 1 прошёл официальную приемку после ремонта
  • Михаил Ведерников – разведчикам: Благодарю всех, кто честно и с достоинством несёт военную службу
  • Новый детский сад на 120 мест построят в Псковском районе
  • В Порховском, Бежаницком и Островском районах завершается капремонт мостов
  • В Великих Луках задержали квартирантку, которая обокрала владельцев жилья
  • Губернатор объявил о назначении руководителей трех новых управлений
  • На следующей неделе в Пскове состоится открытие школы дизайна и ремесел
  • Разыскивается псковичка Светлана Серка, пропавшая в 2005 году (ФОТО)
  • Команда Псковской области по плаванию вернулась из Сыктывкара с медалями
  • В областное Собрание внесён проект бюджета на 2019 год и плановый двухлетний период
  • Расписание электрички по маршруту «Псков-Луга» изменится 3 ноября
  • Псковские полицейские ищут свидетелей ДТП месячной давности

    • 1 ноября

  • Презентация региональной приемной проекта «Великие имена России» состоялась в Пскове
  • В Псковской области арестовали насильника девочки, которого искали несколько месяцев
  • Иван Цецерский поздравил настоятеля воинского храма Александра Невского отца Олега Теора с днём рождения
  • Гибкую тарифную сетку для месячных проездных билетов разрабатывают в Псковской области
  • Михаил Ведерников – аграриям: Ваши упорство и труд достойны самой высокой оценки и глубокого уважения

    • Новости

    Экономика
    Наталья Баранова 1 ноября 09:37

    Мужская территория

    Мода на барбершопы добралась и до Пскова

    Общество
    30 октября 09:54

    Особые заслуги

    Кому и за что будут вручать награды в Псковской области

    Общество
    29 октября 14:14

    Соседи – это навсегда

    Псковичей приглашают «вломиться» на рынки Евросоюза, а жителей Латвии – пополнить число резидентов «Моглино»