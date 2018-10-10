Идеи поддержали деньгами

В администрации области подвели итоги конкурса для некоммерческих организаций. Субсидии до 300 тысяч рублей предоставили социально ориентированным организациям на реализацию общественно значимых проектов. По решению конкурсной комиссии победителями признаны семнадцать организаций. В этом списке проекты, которые помогут пенсионерам, инвалидам, детям и бездомным животным. — Все, кто увлекается дворовым футболом, могут показать свою слаженную, дружную игру в команде, — говорит руководитель общественной организации «Лига дворового футбола Псковской области» великолучанин Андрей Бегмурадов. — У ребят есть стимул повышать свой уровень игры. При сотрудничестве с Федерацией футбола Псковской области и спортивными футбольными школами способные, талантливые игроки смогут стать профессиональными футболистами. Авторы проекта уверены, что чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора будет стимулировать его развитие, поспособствует здоровому досугу подростков и оздоровит дворовую среду. Средства регионального гранта потратят на два областных чемпионата «Осень-2018» и «Весна-2019». Деньги будут нужны, чтобы привезти детские и подростковые команды из отдаленных населенных пунктов на полуфинальные, финальные игры. Оплатить медицинское сопровождение, судейство, наградную атрибутику.

ДОСУТПНОСТЬ ОНЛАЙН

Интерактивная карта доступности — давняя мечта общественника и предпринимателя из Дно Владимира Петрова. Проект призван улучшить жизнь людей с ограниченными возможностями. Об их проблемах Владимир знает не понаслышке. Он сам последние несколько лет из-за травмы передвигается в инвалидной коляске. — Благодаря созданию этой карты каждый человек, находясь абсолютно в любой точке мира, в режиме онлайн сможет посмотреть, какие объекты в нашей области доступны и какова степень доступности всех объектов, — рассказывает Владимир Петров. — В рамках проекта будет создан интернет-портал с интерактивной картой, на которую нанесут все объекты в Псковской области. Людям с ограниченными возможностями здоровья это позволит, не выходя из дома, корректировать маршруты своих передвижений — с учетом индивидуальных требований, а учреждения и организации смогут усовершенствовать свои предложения (например, экскурсионные) под возможности всех желающих, вне зависимости от их мобильности. Работать над проектом будут люди с ограниченными возможностями, ведь никто лучше них не знает, какой должна быть доступность того или иного объекта. Сейчас готовят техническое задание для интернет-ресурса, планируют, что наполнение карты начнется с января 2019 года.

ВОЙНА ЧЕРЕЗ ВИДЕОПРОЕКТОР

Общественная организация «След Пантеры» работает в Псковской области с 1994 года. Начинали с четырех поисковых отрядов, сейчас их двадцать семь. За эти годы провели свыше 500 поисковых экспедиций, нашли и перезахоронили более 8000 воинов Советской армии, установили имена более 400 безымянных героев, отыскали их родственников. Подняли технику времен Великой Отечественной войны: более 80 самолетов, 14 танков, 1 немецкую самоходную установку, которые заняли свое место в музеях. — Есть люди, которые с нами со школы, — говорит руководитель организации Геннадий Корольков. — Они уже окончили вузы, женились, детей нарожали, теперь приходят целыми семьями. Средства гранта будут очень кстати, чтобы купить новое оборудование и снаряжение. За более чем двадцатилетний опыт работы у поисковиков накопилось много фото и видеоматериалов. В планах — организовать фотовыставку, на это тоже нужны деньги. — Детишки нас с таким удовольствием слушают на уроках мужества, — продолжает Геннадий Корольков. — Но, чтобы проводить уроки со школьниками, нужен видеопроектор.

УРОКИ ЗДОРОВЬЯ