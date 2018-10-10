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Общество

Идеи поддержали деньгами

Областные чемпионаты по дворовому футболу, доступная среда на одной киберкарте, снаряжение для «Пантеры» и другие идеи общественников воплотятся в жизнь

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Наталья Баранова
10 октября 2018 года, 09:36
Фото: kashira.ru
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В администрации области подвели итоги конкурса для некоммерческих организаций.

Субсидии до 300 тысяч рублей предоставили социально ориентированным организациям на реализацию общественно значимых проектов.

По решению конкурсной комиссии победителями признаны семнадцать организаций. В этом списке проекты, которые помогут пенсионерам, инвалидам, детям и бездомным животным.

— Все, кто увлекается дворовым футболом, могут показать свою слаженную, дружную игру в команде, — говорит руководитель общественной организации «Лига дворового футбола Псковской области» великолучанин Андрей Бегмурадов. — У ребят есть стимул повышать свой уровень игры. При сотрудничестве с Федерацией футбола Псковской области и спортивными футбольными школами способные, талантливые игроки смогут стать профессиональными футболистами. 

Авторы проекта уверены, что чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора будет стимулировать его развитие, поспособствует здоровому досугу подростков и оздоровит дворовую среду. 

Средства регионального гранта потратят на два областных чемпионата «Осень-2018» и «Весна-2019». Деньги будут нужны, чтобы привезти детские и подростковые команды из отдаленных населенных пунктов на полуфинальные, финальные игры. Оплатить медицинское сопровождение, судейство, наградную атрибутику.

ДОСУТПНОСТЬ ОНЛАЙН

Интерактивная карта доступности — давняя мечта общественника и предпринимателя из Дно Владимира Петрова. Проект призван улучшить жизнь людей с ограниченными возможностями. Об их проблемах Владимир знает не понаслышке. Он сам последние несколько лет из-за травмы передвигается в инвалидной коляске.

— Благодаря созданию этой карты каждый человек, находясь абсолютно в любой точке мира, в режиме онлайн сможет посмотреть, какие объекты в нашей области доступны и какова степень доступности всех объектов, — рассказывает Владимир Петров. — В рамках проекта будет создан интернет-портал с интерактивной картой, на которую нанесут все объекты в Псковской области. Людям с ограниченными возможностями здоровья это позволит, не выходя из дома, корректировать маршруты своих передвижений — с учетом индивидуальных требований, а учреждения и организации смогут усовершенствовать свои предложения (например, экскурсионные) под возможности всех желающих, вне зависимости от их мобильности. 

Работать над проектом будут люди с ограниченными возможностями, ведь никто лучше них не знает, какой должна быть доступность того или иного объекта. 

Сейчас готовят техническое задание для интернет-ресурса, планируют, что наполнение карты начнется с января 2019 года.

ВОЙНА ЧЕРЕЗ ВИДЕОПРОЕКТОР

Общественная организация «След Пантеры» работает в Псковской области с 1994 года. Начинали с четырех поисковых отрядов, сейчас их двадцать семь. За эти годы провели свыше 500 поисковых экспедиций, нашли и перезахоронили более 8000  воинов Советской армии, установили имена более 400 безымянных героев, отыскали их родственников. Подняли технику времен Великой Отечественной войны: более 80 самолетов, 14 танков, 1 немецкую самоходную установку, которые заняли свое место в музеях.

— Есть люди, которые с нами со школы, — говорит руководитель организации Геннадий Корольков. — Они уже окончили вузы, женились, детей нарожали, теперь приходят целыми семьями.

Средства гранта будут очень кстати, чтобы купить новое оборудование и снаряжение.

За более чем двадцатилетний опыт работы у поисковиков накопилось много фото и видеоматериалов. В планах — организовать фотовыставку, на это тоже нужны деньги.

— Детишки нас с таким удовольствием слушают на уроках мужества, — продолжает Геннадий Корольков. — Но, чтобы проводить уроки со школьниками, нужен видеопроектор.

УРОКИ ЗДОРОВЬЯ

«Здоровье — это стильно» — проект Красного Креста, начатый еще в прошлом году. Средства гранта продлят его как минимум еще на год.

— Волонтеры-студенты ездят по районам области и проводят со школьниками уроки на тему здорового образа жизни и профилактики туберкулеза, — рассказал руководитель регионального отделения Красного Креста Пётр Василевский. — Идеи здорового образа жизни получают все большее распространение. И нас это радует. Конкурс детских плакатов — еще одно доказательство, что дети больше хотят знать по теме здоровья. В этом году к конкурсу присоединились все районы. 

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