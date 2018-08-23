Собачий дом

Жители дома вынуждены терпеть жуткую вонь, бороться с полчищами мух, засыпать под разноголосый лай и натыкаться на собачьи экскременты на детской площадке. Сколько собак и кошек держит в своей двухкомнатной квартире Светлана Дмитриева, точно не знает никто. Тем более количество животных постоянно меняется. Соседи пересчитывают собак, когда хозяйка выпускает всю свору во двор. Кто говорит о шести собаках, кто — об одиннадцати, кто — о четырнадцати.

Через два дома от пятиэтажки по ул. Меркурьева, 10 находится пустырь. Но защитница прав животных не утруждает себя выгулом подопечных на пустыре, вместо этого собаки гадят на детской площадке и по периметру детского сада, который расположен в нескольких метрах от дома. Поводки и намордники педагог со стажем на собак не надевает и следы их жизнедеятельности не убирает. — Собачьи фекалии иногда текут вниз по лестнице, — говорит сосед Дмитриевой по лестничной клетке Василий Пахомов. — Раньше она держала десятки котов, они приходили на мой балкон и гадили, пришлось его застеклить. А если открыть окно без москитной сетки, в квартиру залетают десятки мух. Чтобы бороться с мухами, жильцы вывешивают в подъезде липкие ленты, и они облеплены трупами насекомых. А вот со зловонием справиться невозможно. Жители этого дома заклеивают вентиляционные шахты в своих квартирах. Проветривание подъезда тоже помогает слабо. Корреспонденты «Псковской правды» в этом убедились лично. Запах на лестничной клетке, где живет Светлана Дмитриева, стоит ужасающий и без преувеличения вызывает позывы к рвоте. — Из квартиры Дмитриевой часто пахнет трупами, мы не можем открыть окно, идет жуткий смрад, — говорит соседка, живущая этажом выше над квартирой Светланы Анна Рура. — У моего отца началась астма, мы связываем это с тем, что не можем должным образом проветрить квартиру.

Светлана Дмитриева никого в свою квартиру не пускает — ни соседей, ни коммунальщиков, ни представителей правоохранительных органов. Лишь в 2007 году, когда она залила соседа снизу, была вынуждена открыть дверь сотрудникам водоканала. Они рассказали, что собак хозяйка заперла в ванной, зато они насчитали семнадцать кошек. В квартире стоял сильный запах мочи, слесарю даже пришлось надеть медицинскую маску, иначе он не мог работать. Мебели и обоев в квартире не было. — Прежде чем выйти на лестничную клетку, я смотрю в глазок, — говорит Анна Пахомова. — Я Дмитриеву боюсь, ведет себя агрессивно, оскорб­ляет и собак может натравить. — Обвиняет нас в том, что мы раскладываем яд в подъезде и хотим ее собак отравить, — поддерживает соседку еще одна жительница многострадального дома Ирина Юденкова. На наши призывы пообщаться Светлана Викторовна не откликнулась, лишь на несколько секунд приоткрыла дверь квартиры. Пока мы стояли на лестничной клетке, из-за двери на несколько голосов лаяли собаки. Перекинуться парой слов со Светланой Викторовной удалось в соцсетях накануне поездки в Остров. Тон ее сообщения был истерично-агрессивный, и его суть сводилась к следующему: она держит в квартире только щенков и больных собак, а мы своей публикацией поможем ее соседям-догхантерам. Позже выяснилось, что так Светлана Викторовна реагирует всегда, когда ее просят убрать животных из квартиры. К слову, соседям хватает милосердия жалеть этих собак, которые тоже живут в неподобающих условиях и вряд ли получают должный уход и лечение.

И СУД НЕ УКАЗ

Несколько лет назад островские власти выделили Светлане Дмитриевой участок земли в 10 км от города на организацию приюта для бездомных животных. Но, по словам Дмитриевой, приют всегда переполнен, подходящих помещений для щенков и больных собак там нет. И вообще, она устала от этой ноши и, вероятнее всего, скоро приют закроет. — Мы не против собак и даже готовы помогать приюту, мы против того, чтобы их держали в многоквартирном доме, в антисанитарных условиях, — говорит председатель совета дома Эвелина Первакова. — Но наши здравые доводы на Дмитриеву не действуют.

Здравыми эти доводы счел и суд, он вынес решение не в пользу Светланы Дмитриевой и ее животных. Коллективный иск в суд жильцы дома по улице Меркурьева, 10 подали в 2016 году. И до этого иска куда только ни жаловались: районным и областным властям, депутатам, обращались в Роспотребнадзор, полицию, природоохранную прокуратуру и даже писали президенту. Все предписания Светлана Дмитриева игнорирует. Не берет она в расчет и решение Островского городского суда. А меж тем суд запретил ей использовать городскую квартиру в качестве приюта, гостиницы для животных или пункта их временной передержки. Также суд обязал привести квартиру в надлежащее санитарно-техническое состояние и запретил держать там больше двух животных. — Наш дом в городе уже прозвали собачьим, — говорит Эвелина Первакова. — Квартиру невозможно продать, обменять и даже сдать. Потенциальные покупатели сразу отказываются, говорят: «Собачий дом не предлагать».

Татьяна Тимофеева, известная в Псковской области зоозащитница и создательница приюта для бездомных животных в Великих Луках, коллегу в ее стремлении держать такое количество собак в городской квартире не поддерживает и сама не раз просила ее собак оттуда увезти, но все-таки находит аргументы в ее защиту. — Если бы люди не выкидывали щенков на улицу, Светлана не приносила бы их к себе в квартиру, — говорит Татьяна Тимофеева. — Она не молчала, когда в Острове отстреливали собак, благодаря в том числе и ей убийства животных в городе прекратились. В деревенском приюте Светланы всегда 120-140 собак, и он забит под завязку. Денег на отлов и содержание собак выделяют очень мало, частные пожертвования тоже не велики. На своей старенькой машине Света возит собак на стерилизацию в Псков, но это капля в море. Необходим стерилизационный пункт в Острове, который власти обещали открыть еще весной, но не сделали этого. Только так можно решить проблему бездомных животных.

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