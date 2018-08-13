Олеся Богунь: Я упрямая!

Городские власти предложили этой семье квартиру вблизи аэропорта. До ближайшей остановки нужно везти инвалидную коляску по дороге без асфальта два километра. А от шума самолетов у одного из сыновей начинаются тяжелые приступы. О том, что у ее сыновей-близнецов серьезные проблемы со здоровьем, Олеся узнала, когда мальчишкам не исполнилось и года. Сейчас им пять. Ваня может ходить при помощи ходунков и с поддержкой взрослых, Сережа только начинает вставать на ножки. У Олеси есть еще старшая дочь Варвара, которая осенью пойдет в первый класс. С мужем Олеся развелась в 2014 году. Диагноз сыновей – тяжелые и множественные нарушения развития – оказался для их отца непосильной ношей. - Мне было тяжело и страшно принять развод, но я не жалею, - говорит Олеся. – Обстановка дома стала спокойная, и у детей пошла положительная динамика в развитии.

Олеся делает все от нее зависящее, чтобы поправить здоровье сыновей. Возит их в бассейн, на массаж и занятия по иппотерапии в поселок Родина (катание на лошадях). Раньше также ездили в Санкт-Петербург по четыре раза в год на сеансы иглоукалывания. Одна поездка обходилась в сорок тысяч рублей. Но сейчас у семьи нет финансовой возможности и транспорта ездить за 300 километров. Олеся не скрывает, что из-за диагноза детей впадала в тяжелую депрессию, справиться с которой помогла поддержка близких, особенно бабушки и старшей дочки. Варя, несмотря на то, что старше братьев всего на полтора года, с самого начала все понимала и помогала маме.

- Врачи сразу мне сказали, что у моих детей нет шансов, они нормальными не будут никогда, - продолжает Олеся. - Но я по жизни упрямая! Начала бороться. Научила Ваньку ползать, у него ноги раньше совсем не работали. И это придало мне силы. Сейчас я радуюсь даже самой маленькой победе. Олеся подчеркивает, ее дети – ее ответственность, она не стала бы просить о помощи, если бы не тяжелая ситуация. Сейчас Олеся и ее родственники живут вдесятером в трехкомнатной квартире на Рижском проспекте в Пскове. Вместе с Олесей и ее тремя детьми в квартире живут ее мама, отчим, младшая сестра, бабушка, дедушка и второй муж Олеси. О Григории, за которого Олеся вышла замуж в мае этого года, стоит сказать несколько слов особо. Молодой человек не испугался трудностей и готов взять на себя заботы о молодой маме и ее троих детях. - Мы познакомились, когда ездили отдыхать в Белоруссию, - рассказывает Олеся. – Григорий оттуда родом. Потом мы полтора года ждали его из армии. Я уговаривала Григория подумать, говорила, что он может найти себе девушку без детей и моложе (я старше на пять лет). Но он сказал, что кроме нас ему никто не нужен. Теперь я знаю, что такое настоящее мужское плечо и поддержка. Вместе мы обязательно справимся. Живем и верим в лучшее.

В прошлом году право Олеси на жилье взялась отстаивать в суде юрист Арсения Разумовская. И суд встал на сторону молодой мамы и детей. Администрация Пскова по договору социального найма предоставила Олесе квартиру, но такую, что она была вынуждена написать отказную. - Мы решение суда исполнили, а вы своим отказом ничего не добьетесь, - сказали Олесе чиновники.

Душа пела, что я хоть чем-то смогла помочь этому отважному человеку. Но радость от побед в суде была подавлена исполнением судебного решения со стороны администрации города Пскова. Для детей Олеси во исполнение судебного решения предоставили двухкомнатную квартиру на улице Харченко, где до остановки общественного транспорта нужно идти 1,5-2 км по песку, толкая две коляски. Квартира находится на первом этаже, но у подъезда нет пандуса, квартира не оборудована под нужды маломобильных граждан. Кроме того, эта квартира «на выселках» находится в 15-20 километрах от поликлиники, бассейна и ЛФК. У Олеси нет собственного автомобиля, она пользуется общественным транспортом и вынуждена носить своих детей в буквальном смысле слова на руках. Сердце кровью обливается от такого попустительства властей. Все-таки ситуация в семье у Олеси далеко неординарная и требует особого отношения. Я хочу привлечь к этой ситуации внимание властей и других неравнодушных граждан. Арсения Разумовская