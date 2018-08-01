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Общество

Вандалы разгромили в Острове Парк Победы

Полицейские ищут злоумышленников. А городские власти намерены подвергнуть хулиганов общественному остракизму

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Наталья Баранова
1 августа 2018 года, 17:25
Фото: Игорь Вознесенкий
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Перевернутые скамейки с погнутыми спинками и опрокинутые урны с мусором обнаружили сегодня утром, 1 августа, местные дворники, когда пришли наводить марафет в парке и на набережной. От рук неизвестных вандалов пострадала и Доска Почета на центральной площади, там же разбили подставки для цветов.

- Нашему терпению пришел конец, - говорит первый заместитель главы Островского района Юлия Колпинская. – Хотим обратить внимание общественности на эту безумную историю. Сил нет больше смотреть, как бесчинствуют вандалы.


Фото Игоря Вознесенкого
По словам Юлии Колпинской, это далеко не первый случай вандализма в маленьком городе. Подобные происшествия случаются регулярно. На центральной площади не раз ломали автобусную остановку. Островские хулиганы постоянно переворачивают урны, выкапывают свежепосаженные цветы и даже воруют флаги, которыми украшают город к праздникам.


Фото Игоря Вознесенкого
Сегодня местные чиновники и коммунальщики сразу выехали на место происшествия, чтобы зафиксировать факт погрома и написали заявление в правоохранительные органы.

- Сейчас мы подсчитываем ущерб, - продолжает Юлия Колпинская. – Деньги будут не очень большие, но жаль вложенного человеческого труда.


Фото Игоря Вознесенкого
На реконструкцию Парка Победы, которая началась в 2016 году в рамках программы «Комфортная городская среда» уже потратили 11 млн. рублей. Здесь разбили дорожки и газоны, поставили новые скамейки и урны, сделали освещение. В этом году планируют установить детскую площадку, реконструировать летнюю эстраду и оборудовать площадку для воркаута.


Фото Игоря Вознесенкого
Глава района Дмитрий Быстров еще до этого случая созывал рабочее совещание и призывал активнее использовать систему видеонаблюдения, просил подключиться народных дружинников.

-Трудно после таких случаев вандализма не опустить руки, - не скрывает Юлия Колпинская. – Но все-таки хороших людей Острове живет больше.


Фото Игоря Вознесенкого
Большинство жителей Острова, действительно, возмущены происшедшим, пишут гневные комментарии в адрес злоумышленников в соцсетях и даже голосуют, сможет ли полиция отыскать вандалов.  

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