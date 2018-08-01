Вандалы разгромили в Острове Парк Победы

Перевернутые скамейки с погнутыми спинками и опрокинутые урны с мусором обнаружили сегодня утром, 1 августа, местные дворники, когда пришли наводить марафет в парке и на набережной. От рук неизвестных вандалов пострадала и Доска Почета на центральной площади, там же разбили подставки для цветов.

- Нашему терпению пришел конец, - говорит первый заместитель главы Островского района Юлия Колпинская. – Хотим обратить внимание общественности на эту безумную историю. Сил нет больше смотреть, как бесчинствуют вандалы.