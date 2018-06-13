Попали в другой мир

На Красной площади 1 июня состоялся суперфинал конкурса чтецов «Живая классика». 150 школьников из 32 стран мира боролись за возможность выступить на главной сцене страны. Среди них трое из Псковской области: Леша Кузьмин, Оля Шилина, Настя Коробкова — победители регионального этапа конкурса. Наградой для них стал сказочный Артек, где конкурс продолжился уже на всероссийском уровне. Ребята не попали в число финалистов и на Красную площадь, но они — уже победители. Своими впечатлениями от пребывания в легендарном лагере они поделились с «Псковской правдой».

УРОКИ В ПЕЩЕРАХ

Артеке я как будто попал в абсолютно другой мир. Из-за плотного графика дни пролетали стремительно. С утра до вечера мы учили песни, рисовали, готовились к конкурсам. Алексей Кузьмин

В лагере даже уроки превратились в приключения. Май — последний учебный месяц, а школу никто не отменял. Среди ребят были те, кому по возвращении предстояло сдавать экзамены, поэтому между мероприятиями приходилось еще и учиться. — Частенько уроки проходили на улице, в пещерах, в исторических местах, — рассказывает Алексей. — Например, в Ливадии, где в 1945 году состоялась Ялтинская конференция. Артековцы 9 Мая приняли участие в шествии Бессмертного полка, закончившемся фантастическим салютом. — Это было потрясающее зрелище, — говорит Леша. — Не меньше эмоций у меня вызвал подъем на гору Аю-Даг. Смешанные чувства вызвал концерт по случаю закрытия смены. С одной стороны, я испытывал радость, восторг, счастье, ведь все собрались в одном месте и танцевали под зажигательную музыку. Победители шоу «Голос» и «Голос. Дети» пели для нас. Но с другой стороны, было грустно осознавать, что отдых закончился, что все те, с кем я подружился за этот 21 день, разъедутся в свои города. И пусть мне не удалось победить в конкурсе, зато я приобрел новых друзей, стал более чутким, отзывчивым, энергичным и получил кучу положительных эмоций.

НЕПРЯМОЙ МАССАЖ СЕРДЦА

Для Оли Шилиной из Себежа самыми запоминающимися событиями стали первый полет на самолете и знакомство с ребятами из других регионов и стран.

Артек изменил мой ритм жизни. Я начала ставить перед собой цели, расписывать свой день по минутам. В начале смены вожатые сказали нам, что в Артеке мы живем, а дома существуем, и что эту разницу мы почувствуем, вернувшись назад. Ольга Шилина

В Артеке Ольга попала в медицинский отряд. — Нас обучали оказывать первую медицинскую помощь. Теперь я умею делать непрямой массаж сердца, — смеется она. — На самом деле, я очень скучаю. Буду пробовать попасть сюда в следующем году. Предпримет попытку еще раз попасть в Артек и Настя Коробкова из Порхова. Практически сразу, как ребята приехали, начались отборочные туры в полуфинал, они длились три дня. Ни Леша, ни Оля, ни Настя их, к сожалению, не прошли. На главную сцену лагеря «Артек Арена» вышли 18 человек, из которых для выступления в Москве отобрали только 10.

МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ КОНКУРСА

Я очень хочу еще раз поучаствовать в конкурсе, потому что теперь знаю критерии оценки. о-первых, есть лимит времени выступления, о котором мы не слышали. Пришлось спешно урезать текст. Отрывок должен быть разносторонним, то есть и юмор должен присутствовать, и печаль, и радость, и грусть. Не стоит акцентироваться на одном чувстве. Я обратила внимание, что те, кто выступал с отрывками о войне, тоже не прошли отборочные туры. Все это я постараюсь учесть в следующий раз. Анастасия Коробкова

Настю, как, впрочем, и остальных ребят, Артек очаровал, влюбил в себя. — Больше всего мне понравилась поездка на двухдневный турслет, где мы были посвящены в туристы, — рассказывает она. — Перед нами выступал Денис Майданов. Наш отряд, а профиль у нас был театральный, участвовал в межлагерной премьере. Борьба за лучшую постановку шла между пятью лагерями. Мы представляли лагерь «Лазурный» и заняли 1-е место. А еще мы ездили на экскурсии в Ливадийский дворец, мраморную пещеру и Севастопольский театр. Артек научил меня быть отзывчивой, уметь слушать людей, их идеи и мнения, работать в команде.

СИЛЬНАЯ ПСКОВСКАЯ КОМАНДА