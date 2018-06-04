Имена лучших юных чтецов России озвучили на Красной площади

1 июня на Красной площади состоялся суперфинал самого масштабного конкурса юных чтецов в России – «Живая классика», в котором приняли участие 2500000 школьников из 85 регионов России. Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы конкурса.
1 июня на Красной площади состоялся суперфинал самого масштабного конкурса юных чтецов в России – «Живая классика», в котором приняли участие 2500000 школьников из 85 регионов России. Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы конкурса.
Литературное шоу развернулось на глазах у сотни зрителей. Существует мнение, что современные школьники не любят читать, а «Живая классика» доказывает обратное. Целый час взгляды публики были прикованы к выступающим.
Главной наградой для победителей стали путевки в творческие образовательные лагеря «Живая классика» в Болгарии или Сочи, где дети будут писать рассказы под руководством писателей, снимать фильмы и, конечно, заниматься актерским мастерством. Кроме этого юные чтецы получили планшеты.