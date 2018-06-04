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Культура

Имена лучших юных чтецов России озвучили на Красной площади

4 июня 2018 года, 16:11

1 июня на Красной площади состоялся суперфинал самого масштабного конкурса юных чтецов в России – «Живая классика», в котором приняли участие 2500000 школьников из 85 регионов России. Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы конкурса.


«Живая классика»
Жюри, которым пришлось выбирать лучших из лучших, пришлось очень нелегко. Эта роль выпала народному артисту России, эксперту ОНФ Андрею Соколову, актрисе театра и кино Елене Захаровой, заместителю Генерального директора МИЦ «Известия» Кристине Потовых, заслуженной артистке России Вере Бабичевой, актеру театра и кино Михаилу Полицеймако, заместителю директора Департамента общественных связей компании «Норникель» Татьяне Смирновой, журналисту, писателю и телеведущему Андрею Максимову.

Литературное шоу развернулось на глазах у сотни зрителей. Существует мнение, что современные школьники не любят читать, а «Живая классика» доказывает обратное. Целый час взгляды публики были прикованы к выступающим.


Фото предоставлено организаторами конкурса «Живая классика»
В итоге победителями стали: Фатима Микаилова из Республики Дагестан («Гонение на рыжих» Ю. Яковлев), Михаил Непип из Севастополя («Письмо к Богу» Б. Ганаго) и Елизавета Хвостикова из Краснодарского края («Манюня» Н. Абгарян).

Главной наградой для победителей стали путевки в творческие образовательные лагеря «Живая классика» в Болгарии или Сочи, где дети будут писать рассказы под руководством писателей, снимать фильмы и, конечно, заниматься актерским мастерством. Кроме этого юные чтецы получили планшеты.

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