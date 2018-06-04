Имена лучших юных чтецов России озвучили на Красной площади

1 июня на Красной площади состоялся суперфинал самого масштабного конкурса юных чтецов в России – «Живая классика», в котором приняли участие 2500000 школьников из 85 регионов России. Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы конкурса.

Жюри, которым пришлось выбирать лучших из лучших, пришлось очень нелегко. Эта роль выпала народному артисту России, эксперту ОНФ Андрею Соколову, актрисе театра и кино Елене Захаровой, заместителю Генерального директора МИЦ «Известия» Кристине Потовых, заслуженной артистке России Вере Бабичевой, актеру театра и кино Михаилу Полицеймако, заместителю директора Департамента общественных связей компании «Норникель» Татьяне Смирновой, журналисту, писателю и телеведущему Андрею Максимову. Литературное шоу развернулось на глазах у сотни зрителей. Существует мнение, что современные школьники не любят читать, а «Живая классика» доказывает обратное. Целый час взгляды публики были прикованы к выступающим.