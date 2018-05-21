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Общество

Наследник Печерских старцев

Опытный архипастырь, талантливый организатор, подлинный духовный отец – в Пскове встречают нового владыку митрополита Тихона

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Алексей Кедров
21 мая 2018 года, 13:27
Фото: сайт Псковского Епархиального Управления
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В прошлый понедельник, 14 мая, Синод Русской православной церкви удовлетворил прошение митрополита Псковского Евсевия о его почислении на покой. Новым епархиальным архиереем избран митрополит Тихон (Шевкунов). 21 мая в 12:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова состоялась встреча нового главы Псковской митрополии (в ее составе две епархии: Псковская и Порховскя, а также Великолукская и Невельская).

Назначение митрополита Тихона эксклюзивно «Псковской правде» прокомментировал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда:

«Владыка Тихон — один из ярких священнослужителей Русской православной церкви, жизнь которого на протяжении многих лет духовно связана с псковской землей.

За годы своего служения он нес различные церковные послушания: так, Сретенский монастырь в Москве, настоятелем которого владыка Тихон был долгие годы, стал одним из образцов возрождения монашеской традиции в постсоветское время. При монастыре была создана одна из лучших в нашей стране семинарий, работает интернет-издание «Православие.ру», входящее в число наиболее посещаемых христианских сайтов на русском языке».

Также Владимир Легойда отметил, что у владыки Тихона есть большой опыт не только пастырской, но и просветительской работы.

«Думаю, особенно важно, что свой монашеский путь он начинал в стенах Псково-Печерского монастыря и вся его жизнь, по его собственному признанию, неотделима от духовного наследия старцев обители. В лице владыки Тихона псковичи получили опытного архипастыря, талантливого организатора, а самое главное подлинного духовного отца», - уверен Владимир Легойда.

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