За опытом — в Псков

С работой Центра лечебной педагогики, производственно-интеграционных мастерских и новой школы в Борисовичах ознакомился полномочный представитель президента в СЗФО Александр Беглов. Также полпред обсудил с врио губернатора Михаилом Ведерниковым выполнение майских указов президента и почтил память десантников 6-й роты. Это его первый рабочий визит в Псковскую область — кресло полпреда Александр Беглов занял 25 декабря.

ПСКОВСКИЕ АНГЕЛЫ

Первым социальным учреждением, которое вместе с врио губернатора Михаилом Ведерниковым посетил Александр Беглов, стал Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения, где сегодня консультационные и образовательные услуги получают почти 700 семей с «особенными» детьми. Дети с ограниченными возможностями учатся здесь по индивидуальной программе и имеют возможность для самореализации. Кроме того, в лесопарковой зоне вблизи учреждения будет создан городской инклюзивный парк, где смогут проводить свой досуг как жители города, так и семьи с детьми с ограниченным возможностями здоровья. Работы по созданию новой зоны отдыха уже начались, о проекте «Псковская правда» подробно рассказывала в одном из предыдущих номеров. В настоящее время ведется расчистка будущей парковой территории. О создании парка полпреду рассказал руководитель Центра Андрей Царёв.

— Мне очень понравилась идея создания инклюзивного парка. У нас много чего есть, но впервые я услышал о проекте реконструкции парка именно для людей с ограниченными возможностями, в том числе для детей. Этот парк, конечно, будет открыт для всех посетителей, но его структура будет предусмотрена именно для этих людей, — сказал Александр Беглов.

Проект планируется реализовать поэтапно. Помимо инфраструктуры для инвалидов, в парке также будет зона бесплатного вайфай-доступа в интернет.

— Я думаю, этот пример обязательно надо распространять и на другие субъекты, — предложил Александр Беглов. — Я попрошу глав других регионов, чтобы они приехали познакомились с этим проектом. Зачастую мы делаем какие-то отдельные вещи для людей с ограниченными возможностями, а вот чтобы создали такую среду — я нигде этого не видел.

Знакомство с производственно-интеграционными мастерскими для инвалидов полпред президента начал с тренировочного отделения. В этот момент воспитанники делали детали для сумок, шили наволочки и учились шкурить дерево. Также гостю показали и готовую продукцию: сумки, бумажные пакеты, деревянные игрушки, мебель и другие предметы.

— Очень аккуратно. Я бы так не смог, — оценил работу Александр Беглов.

На память полпред получил в подарок символ мастерских — деревянную фигурку псковского ангела. Напомним, в прошлом году подобные ангелы, сделанные в интеграционных мастерских, побывали на Международной космической станции.