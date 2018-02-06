За опытом — в Псков

С работой Центра лечебной педагогики, производственно-интеграционных мастерских и новой школы в Борисовичах ознакомился полномочный представитель президента в СЗФО Александр Беглов. Также полпред обсудил с врио губернатора Михаилом Ведерниковым выполнение майских указов президента и почтил память десантников 6-й роты. Это его первый рабочий визит в Псковскую область — кресло полпреда Александр Беглов занял 25 декабря.
Первым социальным учреждением, которое вместе с врио губернатора Михаилом Ведерниковым посетил Александр Беглов, стал Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения, где сегодня консультационные и образовательные услуги получают почти 700 семей с «особенными» детьми. Дети с ограниченными возможностями учатся здесь по индивидуальной программе и имеют возможность для самореализации. Кроме того, в лесопарковой зоне вблизи учреждения будет создан городской инклюзивный парк, где смогут проводить свой досуг как жители города, так и семьи с детьми с ограниченным возможностями здоровья. Работы по созданию новой зоны отдыха уже начались, о проекте «Псковская правда» подробно рассказывала в одном из предыдущих номеров. В настоящее время ведется расчистка будущей парковой территории. О создании парка полпреду рассказал руководитель Центра Андрей Царёв.
— Мне очень понравилась идея создания инклюзивного парка. У нас много чего есть, но впервые я услышал о проекте реконструкции парка именно для людей с ограниченными возможностями, в том числе для детей. Этот парк, конечно, будет открыт для всех посетителей, но его структура будет предусмотрена именно для этих людей, — сказал Александр Беглов.
Проект планируется реализовать поэтапно. Помимо инфраструктуры для инвалидов, в парке также будет зона бесплатного вайфай-доступа в интернет.
— Я думаю, этот пример обязательно надо распространять и на другие субъекты, — предложил Александр Беглов. — Я попрошу глав других регионов, чтобы они приехали познакомились с этим проектом. Зачастую мы делаем какие-то отдельные вещи для людей с ограниченными возможностями, а вот чтобы создали такую среду — я нигде этого не видел.
Знакомство с производственно-интеграционными мастерскими для инвалидов полпред президента начал с тренировочного отделения. В этот момент воспитанники делали детали для сумок, шили наволочки и учились шкурить дерево. Также гостю показали и готовую продукцию: сумки, бумажные пакеты, деревянные игрушки, мебель и другие предметы.
— Очень аккуратно. Я бы так не смог, — оценил работу Александр Беглов.
На память полпред получил в подарок символ мастерских — деревянную фигурку псковского ангела. Напомним, в прошлом году подобные ангелы, сделанные в интеграционных мастерских, побывали на Международной космической станции.
Еще одним объектом, приятно поразившим полпреда президента, стала Псковская инженерно-лингвистическая гимназия — современная школа, построенная в рамках поручения президента по созданию новых мест в образовательных учреждениях. Гости осмотрели помещения школы, учебные классы, столовую и спортивные залы, пообщались с преподавателями и учащимися.
В интеграционных мастерских полпреду подарили ангела, две такие же фигурки прошлым летом вернулись с борта МКС.
Фото Сергея Герасимова
В новой школе, работающей первый учебный год, учится 1350 детей. Здесь есть оборудование для занятий нанотехнологиями, 3D-моделированием, робототехникой, а также своя телестудия, молодежный пресс-центр и журнал «Забияка», юным корреспондентам которого полпред даже дал небольшое интервью.
— Надо хорошо учиться, причем по всем предметам, потому что жизнь становится интереснее и ярче, когда у тебя многогранные знания. Должна быть «радуга знаний», и я вам этого желаю, — ответил Александр Беглов на вопрос школьных корреспондентов о секрете успеха.
Полпред также отметил, что президент дал поручение правительству и шаг за шагом в регионах будут появляться современные школы с хорошими лабораториями, спортзалами, бассейнами.
— Такие учреждения действительно нужны. Мы учились в более скромных условиях. К сожалению, не все школы такие, как эта. Но программа работает, и она будет продолжаться, — подчеркнул Александр Беглов.
Учеников новой школы готовят к жизни, наполненной современными технологиями.
Фото Андрея Степанова
ЗАБОТА О ЖЕНЩИНАХ И ДЕТЯХ— Цель моего визита — прежде всего мониторинг выполнения поручений президента, майских указов, которые затрагивают жизнь всех слоев населения. Улучшение качества жизни населения — это самое главное. И я познакомился сегодня с той работой, которую проводит правительство Псковской области, — сообщил Александр Беглов по итогам визита в область.
Его порадовало, что руководству Псковской области удалось в короткие сроки обеспечить местами в детских дошкольных учреждениях детей от 3 до 7 лет.
— Это поручение президента выполнено. Сейчас перед врио губернатора поставлена задача обеспечить местами в дошкольных учреждениях малышей от полутора до трех лет.
Другая пока не решенная проблема — вторые смены в школах:
— Мы говорили с главой региона — надо построить определенное количество современных хороших школ. Это требует больших средств, но задача вполне выполнимая.
Один из непростых вопросов — это обеспечение жильем сирот. Полпред подчеркнул, что государство должно выполнить эти обязательства. Также он оценил усилия региональной администрации по сохранению здоровья жителей области и особенно женщин, отметил важность проведения диспансеризации и профилактических осмотров.
— Забота о женщинах должна быть в первую очередь, потому что это мать или будущая мать, — сказал он.
Врио губернатора Михаил Ведерников добавил, что исполнение майских указов и стратегических инициатив президента — приоритетная задача областных властей. Она находится на особом контроле в регионе и у полпреда. Он также поблагодарил Александра Беглова за готовность поддержать регион:
— Мы обсудили много проблемных вопросов, и Александр Дмитриевич пообещал поддержку, в том числе в решении этих вопросов на федеральном уровне.