Два года спустя: полёт нормальный

Ровно два года назад, 2 октября 2018 года, в новейшей истории Псковской области появилась важная веха: после длительного перерыва было возобновлено авиасообщение региона с Москвой. С тех пор пресловутая «транспортная доступность» Псковской области росла семимильными шагами: появились новые направления полётов, увеличился пассажиропоток. Воспользовавшись календарным поводом, «Псковская правда» вспомнила историю падений и взлетов регионального авиасообщения.
Нелётное время
В советское время авиаперевозками была охвачена практически вся территория Псковской области. Пассажирские самолеты летали чуть ли не между всеми райцентрами и сколько-нибудь крупными поселками. Кроме того, Псков был связан регулярными авиарейсами с Москвой, Ленинградом, Киевом, Анапой, Петрозаводском, другими городами СССР.
К началу 1990-х годов вся эта сеть маршрутов исчезла. Местная авиакомпания «Псковавиа», чтобы выжить, сосредоточилась на грузовых перевозках. На долгие годы областная столица осталась без пассажирского авиасообщения. Ночной поезд стал единственным способом добраться в Псков из Москвы. Что, разумеется, не способствовало популярности региона в глазах инвесторов и туристов.
В 2002 году попытку запустить рейс Псков-Москва предприняла авиакомпания «Евразия», но через несколько месяцев полеты прекратили. В 2006 году аналогичная история приключилась с авиакомпанией «Россия». Рейсы были катастрофически нерентабельными.
Областные власти попытались изменить ситуацию в 2007 году, заложив в бюджет средства на дотирование авиамаршрута Псков — Москва. Предполагалось, что со временем он «раскачается», станет популярен и востребован, и можно будет обходиться без вливаний из областной казны.
Фото Дарьи Хватковой
Однако перспективный на первый взгляд проект, что называется, «не взлетел». Небольшие региональные авиакомпании одна за другой пытались выйти на псковский рынок: полеты из областной столицы в Москву запускали питерский «Выборг», «Саратовские авиалинии», ханты-мансийский «Ютэйр», принадлежащий правительству Москвы «Атлант-Союз», авиакомпания с говорящим названием «Регион-Авиа». Но все они достаточно быстро признавали псковское направление бесперспективным.
С 2010 года полеты между Псковом и Москвой осуществляла авиакомпания «Псковавиа». Ее хватило дольше всех: до начала лета 2017 года. Но полеты на морально и физически устаревших самолетах хоть и стоили не дороже купейного билета в поезде, удовольствия пассажирам точно не доставляли.
Лёгкая рука
После того, как в октябре 2017 года главой Псковской области стал Михаил Ведерников, работа по организации регулярного пассажирского авиасообщения между Псковом и Москвой возобновилась. Новый губернатор неоднократно заявлял, что одна из его первоочередных задач — улучшить «транспортную доступность» региона, повысив качество жизни псковичей, а также увеличив поток туристов и улучшив работу с инвесторами и столичными чиновниками.
Транспортная доступность - одно из приоритетных направлений развития Псковской области, а авиасообщение - ключевой фактор для развития туризма и инвестиционной привлекательности.
Михаил Ведерников, губернатор Псковской области
Летом 2018 года стало известно, что Михаил Ведерников провел успешные переговоры с представителями российской авиакомпании «Азимут» по возобновлению авиасообщения между Псковом и столицей. А уже 2 октября первый рейс из Москвы приземлился в псковском аэропорту.
Скептики предрекали, что «Азимут» тоже долго не продержится в псковских реалиях. Однако оказались посрамлены. Надо полагать, причиной было удобное расписание, гибкая ценовая политика и современные самолеты (Sukhoi Superjet 100) авиакомпании. Ну а кроме того, к концу 2010-х псковичи созрели для того, чтобы активно осваивать авиаперелеты, а из Москвы в Псковскую область наладился солидный поток туристов и командировочных.
По итогам трех месяцев 2018 года рейсом Псков-Москва воспользовались без малого 6 тысяч человек. При этом самолеты заполнялись практически полностью. Стало понятно, что маршрут уверенно выходит на рентабельность.
В конце января 2019 года началось обсуждение запуска прямого авиарейса Псков-Сочи. А 4 мая первый самолет с псковичами приземлился в сочинском аэропорту. Направление моментально стало популярным у любителей пляжного и горнолыжного отдыха. По итогам года по маршруту был перевезен 10571 пассажир.
Между Псковом и Москвой в 2019 году пассажиропоток составил 22609 человек.
Не было бы счастья
В 2020 году по отрасли авиаперевозок был нанесен серьезнейший удар коронакризисом: с начала весны и до середины лета все пассажирские рейсы из Пскова были прекращены в связи мерами, направленными на предотвращение распространения пандемии.
Впрочем, Михаилу Ведерникову удалось смягчить удар по тем псковичам, которые заранее озаботились вопросом летнего отдыха и приобрели дешевые невозвратные билеты на рейсы «Азимута». Он договорился с руководством авиакомпании о том, что после восстановления авиасообщения ими можно было воспользоваться, получив к тому же бонус в 20% от стоимости билетов.
Фото Дарьи Хватковой
Зато после возобновления полетов, отбоя от желающих лететь не было. В итоге, по данным за 9 месяцев 2020 года, несмотря на временный простой из-за коронавируса, пассажиропоток между Псковом и Сочи достиг уровня в 9274 человека, между Псковом и Москвой — 15967 человек.
А тот факт, что «Азимут» в Псковскую область пришел всерьез и надолго, подтверждает то, что авиакомпания, у которой есть традиция называть воздушные суда именами рек тех городов, куда совершаются регулярные авиаперевозки, свой новый самолет окрестила в честь псковской реки Великой.
Пандемия оказалась «палкой о двух концах»: после длительного запрета авиаперелетов последовал не менее бурный всплеск активности авиакомпаний. Закрытие границ из-за коронавируса привело к росту популярности внутреннего туризма. И тут оказались как никогда востребованы рейсы и в Псков, и из Пскова.
Еще в конце апреля, в разгар пандемии, стало известно, что Минтранс и Росавиация включили в перечень субсидируемых из федерального бюджета маршрутов новые рейсы из Пскова. И действительно: в июне авиакомпания «РусЛайн» запустила авиарейсы Псков-Анапа, Псков-Калининград и Псков-Симферополь. А в сентябре «РусЛайн» заявил о запуске с 6 октября рейса из Пскова в Минеральные Воды.
Фото Дарьи Хватковой
Причем, если полеты в Анапу и Симферополь носили сезонный характер, то рейс в Калининград, оказавшийся весьма востребованным, был продлен. Более того: в конце августа о старте регулярных рейсов по маршруту Калининград-Псков объявила авиакомпания «Скол». За 9 месяцев 2020 года пассажиропоток между этими городами составил 2813 человек.
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Надо полагать, это не последние направления авиасообщения, которые будут открыты из Пскова в обозримом будущем: разного рода проектов в этой сфере озвучивалось уже не мало. А совсем недавно, в конце сентября, Михаил Ведерников рассказал о проекте рейса Псков-Минск.
Александр Григорьевич [Лукашенко] отметил, что республика [Белоруссия] готова развивать сотрудничество по разным направлениям, и, что очень важно, поддержал наше предложение о запуске прямого авиасообщения между Минском и Псковом.
Михаил Ведерников, губернатор Псковской области
Нет ни малейших сомнений, что это направление полетов также будет востребовано. «Транспортная доступность» явно пришлась псковичам по вкусу. И все больше людей готовы побывать в нашем регионе, реализуя придуманный когда-то в редакции «Псковской правды» слоган: «Все в Псков!»
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