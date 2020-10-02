Два года спустя: полёт нормальный

Ровно два года назад, 2 октября 2018 года, в новейшей истории Псковской области появилась важная веха: после длительного перерыва было возобновлено авиасообщение региона с Москвой. С тех пор пресловутая «транспортная доступность» Псковской области росла семимильными шагами: появились новые направления полётов, увеличился пассажиропоток. Воспользовавшись календарным поводом, «Псковская правда» вспомнила историю падений и взлетов регионального авиасообщения.

Нелётное время

В советское время авиаперевозками была охвачена практически вся территория Псковской области. Пассажирские самолеты летали чуть ли не между всеми райцентрами и сколько-нибудь крупными поселками. Кроме того, Псков был связан регулярными авиарейсами с Москвой, Ленинградом, Киевом, Анапой, Петрозаводском, другими городами СССР.

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К началу 1990-х годов вся эта сеть маршрутов исчезла. Местная авиакомпания «Псковавиа», чтобы выжить, сосредоточилась на грузовых перевозках. На долгие годы областная столица осталась без пассажирского авиасообщения. Ночной поезд стал единственным способом добраться в Псков из Москвы. Что, разумеется, не способствовало популярности региона в глазах инвесторов и туристов. В 2002 году попытку запустить рейс Псков-Москва предприняла авиакомпания «Евразия», но через несколько месяцев полеты прекратили. В 2006 году аналогичная история приключилась с авиакомпанией «Россия». Рейсы были катастрофически нерентабельными. Областные власти попытались изменить ситуацию в 2007 году, заложив в бюджет средства на дотирование авиамаршрута Псков — Москва. Предполагалось, что со временем он «раскачается», станет популярен и востребован, и можно будет обходиться без вливаний из областной казны.

Однако перспективный на первый взгляд проект, что называется, «не взлетел». Небольшие региональные авиакомпании одна за другой пытались выйти на псковский рынок: полеты из областной столицы в Москву запускали питерский «Выборг», «Саратовские авиалинии», ханты-мансийский «Ютэйр», принадлежащий правительству Москвы «Атлант-Союз», авиакомпания с говорящим названием «Регион-Авиа». Но все они достаточно быстро признавали псковское направление бесперспективным. С 2010 года полеты между Псковом и Москвой осуществляла авиакомпания «Псковавиа». Ее хватило дольше всех: до начала лета 2017 года. Но полеты на морально и физически устаревших самолетах хоть и стоили не дороже купейного билета в поезде, удовольствия пассажирам точно не доставляли.

Лёгкая рука

Михаил Ведерников, работа по организации регулярного пассажирского авиасообщения между Псковом и Москвой возобновилась. Новый губернатор неоднократно заявлял, что одна из его первоочередных задач — улучшить «транспортную доступность» региона, повысив качество жизни псковичей, а также увеличив поток туристов и улучшив работу с инвесторами и столичными чиновниками. После того, как в октябре 2017 года главой Псковской области стал, работа по организации регулярного пассажирского авиасообщения между Псковом и Москвой возобновилась. Новый губернатор неоднократно заявлял, что одна из его первоочередных задач — улучшить «транспортную доступность» региона, повысив качество жизни псковичей, а также увеличив поток туристов и улучшив работу с инвесторами и столичными чиновниками.

Транспортная доступность - одно из приоритетных направлений развития Псковской области, а авиасообщение - ключевой фактор для развития туризма и инвестиционной привлекательности. Михаил Ведерников, губернатор Псковской области

Летом 2018 года стало известно, что Михаил Ведерников провел успешные переговоры с представителями российской авиакомпании «Азимут» по возобновлению авиасообщения между Псковом и столицей. А уже 2 октября первый рейс из Москвы приземлился в псковском аэропорту.

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Скептики предрекали, что «Азимут» тоже долго не продержится в псковских реалиях. Однако оказались посрамлены. Надо полагать, причиной было удобное расписание, гибкая ценовая политика и современные самолеты (Sukhoi Superjet 100) авиакомпании. Ну а кроме того, к концу 2010-х псковичи созрели для того, чтобы активно осваивать авиаперелеты, а из Москвы в Псковскую область наладился солидный поток туристов и командировочных. По итогам трех месяцев 2018 года рейсом Псков-Москва воспользовались без малого 6 тысяч человек. При этом самолеты заполнялись практически полностью. Стало понятно, что маршрут уверенно выходит на рентабельность. В конце января 2019 года началось обсуждение запуска прямого авиарейса Псков-Сочи. А 4 мая первый самолет с псковичами приземлился в сочинском аэропорту. Направление моментально стало популярным у любителей пляжного и горнолыжного отдыха. По итогам года по маршруту был перевезен 10571 пассажир.

Между Псковом и Москвой в 2019 году пассажиропоток составил 22609 человек.

Не было бы счастья

В 2020 году по отрасли авиаперевозок был нанесен серьезнейший удар коронакризисом: с начала весны и до середины лета все пассажирские рейсы из Пскова были прекращены в связи мерами, направленными на предотвращение распространения пандемии.

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Впрочем, Михаилу Ведерникову удалось смягчить удар по тем псковичам, которые заранее озаботились вопросом летнего отдыха и приобрели дешевые невозвратные билеты на рейсы «Азимута». Он договорился с руководством авиакомпании о том, что после восстановления авиасообщения ими можно было воспользоваться, получив к тому же бонус в 20% от стоимости билетов.

Зато после возобновления полетов, отбоя от желающих лететь не было. В итоге, по данным за 9 месяцев 2020 года, несмотря на временный простой из-за коронавируса, пассажиропоток между Псковом и Сочи достиг уровня в 9274 человека, между Псковом и Москвой — 15967 человек. А тот факт, что «Азимут» в Псковскую область пришел всерьез и надолго, подтверждает то, что авиакомпания, у которой есть традиция называть воздушные суда именами рек тех городов, куда совершаются регулярные авиаперевозки, свой новый самолет окрестила в честь псковской реки Великой. Пандемия оказалась «палкой о двух концах»: после длительного запрета авиаперелетов последовал не менее бурный всплеск активности авиакомпаний. Закрытие границ из-за коронавируса привело к росту популярности внутреннего туризма. И тут оказались как никогда востребованы рейсы и в Псков, и из Пскова.

Еще в конце апреля, в разгар пандемии, стало известно, что Минтранс и Росавиация включили в перечень субсидируемых из федерального бюджета маршрутов новые рейсы из Пскова. И действительно: в июне авиакомпания «РусЛайн» запустила авиарейсы Псков-Анапа, Псков-Калининград и Псков-Симферополь. А в сентябре «РусЛайн» заявил о запуске с 6 октября рейса из Пскова в Минеральные Воды.

Причем, если полеты в Анапу и Симферополь носили сезонный характер, то рейс в Калининград, оказавшийся весьма востребованным, был продлен. Более того: в конце августа о старте регулярных рейсов по маршруту Калининград-Псков объявила авиакомпания «Скол». За 9 месяцев 2020 года пассажиропоток между этими городами составил 2813 человек.

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Надо полагать, это не последние направления авиасообщения, которые будут открыты из Пскова в обозримом будущем: разного рода проектов в этой сфере озвучивалось уже не мало. А совсем недавно, в конце сентября, Михаил Ведерников рассказал о проекте рейса Псков-Минск.

Александр Григорьевич [Лукашенко] отметил, что республика [Белоруссия] готова развивать сотрудничество по разным направлениям, и, что очень важно, поддержал наше предложение о запуске прямого авиасообщения между Минском и Псковом. Михаил Ведерников, губернатор Псковской области