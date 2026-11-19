Полтора года без права управления автомобилем проведет житель Великих Лук, по вине которого в августе пострадал водитель Toyota Carina. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

14 августа мужчина за рулем BMW X5 ехал по второстепенной дороге. На перекрестке он не уступил Toyota Carina, которая приближалась по главной, и столкнулся с ней.

Водитель Toyota получил вред здоровью средней тяжести, сам виновник тоже пострадал. Оба автомобиля были сильно повреждены, задело и частный дом рядом.

В суде водитель BMW признался, что перед перекрестком не останавливался, только сбросил скорость до 70 км/ч, а машин по сторонам не заметил. Суд решил, что он не принял мер для безопасного маневра. Кроме того, вред он до сих пор не загладил.

Суд признал его виновным по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ и лишил прав на 1 год 6 месяцев (нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлёкшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). Постановление пока не вступило в законную силу.