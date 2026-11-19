59-летний мужчина попал в больницу после ДТП в деревне Неёлово-1 в Псковском районе. Об этом сообщает канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX.

В населенном пункте, в частности, столкнулись Audi и Renault Fluence – авария произошла на повороте с трассы Псков – Изборск на улицу Западную.

На месте происшествия работают спасатели АСС, инспекторы Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.