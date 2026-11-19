Жителям деревни Ровная в Невельском районе Псковской области вернули электроснабжение: добраться до поврежденной ЛЭП энергетикам пришлось через бобровую запруду. Об этом «Псковской правде» сообщили в «Россети Северо-Запад».

Причиной ЧП стали бобры – они завалили иву и затопили дорогу к линии электропередачи. В деревне, где произошла авария, живут всего шесть человек.

Специалисты перебрались через запруду, отремонтировали линию электропередачи.

В компании подчеркнули, что электроснабжение Ровной находится под контролем.