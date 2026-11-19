Три метра трубы, забитой известковым налетом, лишили горячей воды жителей многоквартирного жилого дома №60 на улице Юбилейной в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковских тепловых сетей.

Местная артезианская вода пригодна для питья, но в ней щелочность преобладает над жесткостью – для систем горячего водоснабжения это не лучший состав, отсюда и отложения. Специалисты теплосетей искали причину несколько дней.

На центральном тепловом пункте трубы вскрыли – налет был, но немного. А в тепловой камере, где сеть расходится по домам, обнаружили участок, забитый полностью. Его заменили, после чего горячая вода вернулась в квартиры.