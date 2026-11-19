Житель Себежского района получил полгода принудительных работ за кражу из жилого дома в деревне Совращина. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В октябре 2024 года поздно вечером 50-летний мужчина с соучастником, чье дело приостановлено, взломал двери и вынес из жилища стиральную машину, газовые баллоны, микроволновую печь, электрорадиатор и другие предметы.

Ущерб составил более 16 тысяч рублей.

Суд признал его виновным пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража группой лиц по предварительному сговору с проникновением в жилище). Из зарплаты осужденного будут удерживать 10% в доход государства. Приговор пока еще может быть обжалован.