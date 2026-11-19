Долгожданная поездка за границу могла сорваться у жительницы Опочки – на Госуслуги пришло уведомление о запрете на выезд из-за долгов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управлении ФССП России по Псковской области.

Как отметили в ведомстве, задолженность числилась за отделением судебных приставов Опочецкого и Красногородского районов.

Женщину надлежащим образом уведомили о возбуждении исполнительных производств и предупредили о последствиях неисполнения требований суда.

В рамках производств приставы обратили взыскание на ее зарплату и банковские счета, а также вынесли постановление об ограничении права выезда.

Поняв, что долгожданная поездка под угрозой, женщина экстренно отправилась в отделение судебных приставов и незамедлительно погасила долг – 163 тысяч рублей.