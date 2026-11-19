Вячеслав Елтунов из Псковского агротехнического колледжа оценивает финалистов «Флагманов образования» – он вошел в экспертную группу командного трека. Об этом «Псковской правде» сообщили в министерстве образования Псковской области.

Испытания проходят в Москве с 18 по 21 ноября. Участники решают педагогические кейсы и проводят занятия для московских школьников – причем с незнакомыми детьми и без специального оборудования, что требует гибкости и быстрой адаптации.

В профильном министерстве уточнили, что Вячеслав Елтунов сам был финалистом конкурса: в 2023 году он прошел региональный этап и очный финал в «Сенеже», после чего попал в кадровый резерв Минпросвещения. В 2024-м он вновь оказался в числе 258 финалистов из более чем 32 тысяч участников.

Накопленный опыт и позволил ему стать экспертом.

Имена десяти лучших команд объявят 21 ноября в Национальном центре «Россия».