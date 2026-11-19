Спортсмены из 30 регионов страны – всего около 800 человек – заявлены на всероссийский турнир по стрельбе из лука «Надежды России» в Великих Луках. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Соревнования пройдут в блочном и классическом луке среди юношей и девушек до 18 лет, а также юниоров и юниорок до 21 года. Больше всего участников приедут из Забайкалья, Москвы и Бурятии – в каждой из этих делегаций более 100 лучников.

За Псковскую область выступят 17 спортсменов. В блочном луке – Кристина Ковалёва, Даниэль Петрайтис, Никита Панов, Кирилл Горский, Софья Щербакова, Арина Харьковская, Мария Федотова, Софья Грибалёва, Никита Пименов, Михаил Николаев, Николай Мельников и Александр Махов. В классическом – Полина Иванова, Полина Коробейникова, Алина Жбанова, Анастасия Белова и Матвей Петров.

Турнир откроется в пятницу, 20 ноября в 10:00. Квалификация пройдет 21 ноября, а за золотые медали спортсмены поборются уже во вторник, 24 ноября.