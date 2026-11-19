Псковская область получила специальный диплом премии «Больше, чем путешествие» в номинации «Больше, чем регион». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем официальном канале в национальном мессенджере MAX.



По его словам, награда стала признанием системной работы по развитию молодежного и паломнического туризма. В этом году проекты оценивали 450 экспертов. Сама же премия собрала в общей сложности свыше 17 тысяч участников из 89 субъектов РФ. Михаил Ведерников отметил, что Псковская земля хранит уникальные памятники истории и православные святыни. Прикоснуться к наследию могут и местные ребята, и молодежь из других регионов России, а также студенты из Беларуси и Абхазии. Губернатор подчеркнул, что подобные поездки помогают молодежи почувствовать связь поколений, лучше понять культуру страны и духовные истоки нашей земли.