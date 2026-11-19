Псковская область получила специальный диплом премии «Больше, чем путешествие» в номинации «Больше, чем регион». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем официальном канале в национальном мессенджере MAX.
Псковская область получила специальный диплом премии «Больше, чем путешествие» в номинации «Больше, чем регион». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем официальном канале в национальном мессенджере MAX.
По его словам, награда стала признанием системной работы по развитию молодежного и паломнического туризма. В этом году проекты оценивали 450 экспертов. Сама же премия собрала в общей сложности свыше 17 тысяч участников из 89 субъектов РФ.
Михаил Ведерников отметил, что Псковская земля хранит уникальные памятники истории и православные святыни. Прикоснуться к наследию могут и местные ребята, и молодежь из других регионов России, а также студенты из Беларуси и Абхазии. Губернатор подчеркнул, что подобные поездки помогают молодежи почувствовать связь поколений, лучше понять культуру страны и духовные истоки нашей земли.
Он добавил, в 2024 году регион стал пилотным для проведения первого конкурса для молодежи из Беларуси. Тогда запустили проект «Псковская область. Россия начинается здесь» – 100 победителей посетили наш регион. В 2025 году проект «Рожденное Знамя на Псковской земле» принял из Республики уже 386 гостей.
В этом году поддержку получили сразу два проекта: «По страницам истории» – конкурс для школьников и студентов, и «Псковская область. Колыбель православия» – маршрут для молодежи из Беларуси и Абхазии. Эти проекты реализуют областной Центр молодежи и общественных инициатив и профильное министерство.
Глава региона поблагодарил экспертов за высокую оценку работы, а партнеров и участников – за доверие и интерес. Организатор премии – программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие», реализуемая в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».