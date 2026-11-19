Сезон клещевой активности 2026 года в Псковской области завершился – он длился с 15 марта по 2 ноября, тогда как в 2025 году – с 14 апреля по 20 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Псковской областной инфекционной больницы.

За сезон исследовано 1885 клещей (в 2025 году – 1996). В Пскове с укусами обратились 1566 человек, в Великих Луках сдали паразитов на анализ 319 человек.

Зараженными, как уточнили в больнице, оказались 653 клеща.

Из них иксодовым клещевым боррелиозом – 575 (88%), моноцитарным эрлихиозом – 41 (6,3%), гранулоцитарным анаплазмозом – 35 (5,4%), клещевым вирусным энцефалитом и клещевым риккетсиозом – по одному случаю (по 0,15%). По сравнению с 2025 годом число зараженных боррелиозом выросло на 22% – с 473 до 575.

Наибольшая активность клещей фиксировалась в мае и июне, как и годом ранее.

Самый высокий и стабильный уровень зараженности паразитов наблюдался с июля по октябрь – от 38,1% до 40,3% в разные недели. Пик пришелся на 37-ю неделю (7-13 сентября) – 47% (в 2025 году в аналогичный период – 28,2%).

Средний уровень зараженности в текущем году составил 34,6% против 24% в 2025-м.

«В прошлом году опасен был каждый четвертый клещ, в нынешнем году – каждый третий, а иногда и каждый второй», – подчеркнули в пресс-службе больницы.

В стационар медицинского учреждения с клещевыми инфекциями госпитализировали 17 человек (в 2025 году – 24): восемь с энцефалитом (в 2025-м – 5) и девять с боррелиозом (в 2025-м – 19). Госпитализации шли равномерно с июня по сентябрь, но несмотря на холода, случай клещевого энцефалита зафиксировали в ноябре.

По данным Роспотребнадзора, от укусов пострадали 2445 человек, включая 678 детей (в 2025 году – 3 239 человек, из них 831 ребенок). Больше всего случаев присасывания – в Пскове, Великих Луках, Опочецком, Псковском и Невельском округах.