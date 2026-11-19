В Пскове завершились работы на участке Северной – от Белинского до Ипподромной. Об этом сообщил глава города Станислав Стармолотов в своем канале в MAX.



По его словам, подрядная организация обновили на участке улицы Северной покрытие проезжей части и обустроила тротуар. Кроме того, дорожники укрепили обочины и установили бортовые камни. В зеленой зоне обновили грунт и засеяли газон.