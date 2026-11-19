Обязанности главного врача Псковской инфекционной клинической больницы до проведения кадрового конкурса будет исполнять Самир Аль-Араби. Коллективу больницы его представила заместитель министра здравоохранения Псковской области Ирина Жаворонкова, сообщили «Псковской правде» в министерстве.

В последние годы Самир Аль-Араби работал заместителем главного врача Псковской станции скорой медицинской помощи. В Псковской областной инфекционной больнице он уже занимал должность заместителя главврача – в годы пандемии.

Самир Аль-Араби – уроженец Порхова и выпускник Санкт-Петербургской педиатрической медицинской академии. Вся его профессиональная деятельность связана с медицинскими организациями Псковской области. В составе региональных медицинских бригад он неоднократно работал на новых территориях.